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Слухи
…заместитель губернатора Тверской области Александр Меньшиков, курирующий вопросы экономики, уходит на работу в Министерство финансов Российской Федерации. По слухам, сменить его может известный тверской предприниматель Павел Парамонов.
Тема номера
Козья ферма под Старицей
Регион обеспечат вкусным и полезным молоком
29.01.2017 14:16
Ушла из жизни вдова Владимира Зельдина
29.01.2017 13:46
В Таиланде обнаружено тело баяниста, игравшего в группе тверского шансонье Михаила Круга
28.01.2017 19:44
Сегодня и завтра 78 домов в Твери останутся без тепла и горячей воды
28.01.2017 16:45
Житель Тверской области, пропавший 2 месяца назад,найден
27.01.2017 19:10
В Твери мальчику с редким заболеванием требуется финансовая помощь
27.01.2017 18:04
В Твери мужчина украл в магазине шуб на 1 млн рублей
27.01.2017 17:18
В Тверской области выбрали нового председателем Совета ректоров региона
27.01.2017 17:16
Старт нового сериала от Marvel покажут на экранах кинотеатров в Твери
27.01.2017 16:26
В Тверской области за 2016 год в 167 семьях родились двойни, а в двух - тройняшки
27.01.2017 15:12
Жители Твери смогут посетить ремесленную ярмарку
27.01.2017 14:57
3-летней девочке из Тверской области необходима помощь
27.01.2017 13:33
В Тверской области стало меньше свадеб, но больше разводов
27.01.2017 13:15
С февраля 2017 года ОП «ТверьАтомЭнергоСбыт» вводит новую форму квитанции за электроэнергию
27.01.2017 13:10
Тверской областной суд может переехать в здание универмага «Тверь» уже в следующем году
27.01.2017 12:44
В Ржеве пожарные спасли троих человек из горящей квартиры
27.01.2017 12:34
В Твери и Калининском районе пройдут плановые отключения света
27.01.2017 12:17
Жители Ржева регистрируют инициативную группу, добивающуюся возврата прямых выборов
27.01.2017 12:03
Тверскому поэту Евгению Сигареву установят мемориальную доску
27.01.2017 03:04
В Твери планируют создать приют для животных на базе сельхозакадемии
26.01.2017 22:36
Замминистра экономического развития Тверской области задержан по подозрению в получении взятки?
Легкоатлеты из Твери и Старицы успешно выступили в Смоленске
В Смоленске завершились чемпионат и первенство ЦФО по легкой атлетике в помещении.
УФАС выясняет, оскорбляет ли тверская реклама образ Родины-матери
В Твери рекламщиков подозревают в том, что они оскорбляют образ Родины-матери. УФАС даже проводит среди жителей Твери социологический опрос на эту тему.
«В Андреаполе жить еще терпимо»
В прошлом номере «Караван+Я» начал серию публикаций о районах Тверской области. Первая публикация была посвящена Жарковскому району, на этот раз мы бы хотели рассказать читателям о том, чем живет Андреапольский район.
Алексей Олейник вошел в историю UFC приемом «Иезекииль» и получил приглашение в Завидово
Известный боец ММА Алексей Олейник одержал уверенную победу на турнире UFC в штате Аризона США. Соперником российского бойца был представитель Чехии Виктор Пешта. Алексей Олейник в очередной раз подтвердил свое бойцовское прозвище «Удав», проведя удушающий прием, которым заставил соперника сдаться.
Мототурист из Удомли проводит фотовыставку «Я сам это видел…»
До 5 февраля в Лекционном зале Тверского городского музейно-выставочного центра будет работать фотовыставка «Я сам это видел…» мототуриста из Удомли Анатолия Чернявского.
Мигранты в поселке Элеватор производили нелегальный алкоголь
19 января в поселке Элеватор, на окраине Твери, сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции вместе со следователями «навестили» нелегальный цех по производству алкогольной продукции.
Острова невезения
Несколько островов в Конаковском районе продали в частные руки
В Кимрах собака помогла поймать воров
В дежурную часть МО МВД России «Кимрский» поступило заявление о краже от 45-летней владелицы одного из местных кафе. Предпринимательница рассказала полицейским, что, пока заведение было закрыто, неизвестные взломали навесной замок на входной двери и тайно похитили из бара алкоголь и продукты питания. Ущерб оставил около 3 000 рублей.
Прокуратура оштрафовала зоовыставку с замученным львенком на… 3000 рублей
«Караван» сообщал, что жителям Твери в новогодние каникулы предлагали сфотографироваться с львенком. Животное выглядело подозрительно спокойным – предположительно, зверя накачали транквилизаторами. Более того, некоторые жители заметили на львенке следы побоев.
Вторая жизнь пластика
Павел Чуровой – о раздельном сборе отходов в Твери
Платежи за ОДН перешли в расходы на содержание дома
С 1 января этого года на федеральном уровне вступили в силу новые правила расчетов в сфере ЖКХ. Из квитанций за коммунальные услуги убрали строку «Общедомовые нужды».
В дорогом роме, которым отравились женщины в Твери, нашли метанол
13 января две 28-летние женщины употребляли алкогольную продукцию с этикетками «Джек Дэниэлс» и «Бакарди». После употребления алкоголя на следующий день женщины поступили в медицинское учреждение, где 15 января 2017 года одна из них скончалась.
На новой развязке на М-10 установлен указатель с опечаткой
На открытой в декабре на трассе М-10 развязке установили указатель с опечаткой. Санкт-Петербург на ней стал «С.-Петерсбургом».
Сладкая жизнь
В сети супермаркетов «Тележка» открылся кондитерский цех
Первую в новом году игру «Волга» сыграет 9 апреля
ПФЛ утвердила изменения в календаре первенства второго дивизиона на апрель – тверская «Волга» проведет первый матч 9 апреля во Владимире с местным «Торпедо».
«Как превратить Тверь в мировой культурный центр?» – обсудили эксперты на форуме
26 января в Твери состоялся форум общественных экспертов, посвященный перспективам развития Тверской области.
Алкоголизм и нация (2 части)
Пьянство - необъявленная война для российской нации...
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