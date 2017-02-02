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Слухи

…в ближайшее время в Тверской области ожидается громкое снятие с должности одного из глав районов по инициативе ОНФ. Эта отставка станет темой большого телевизионного сюжета в программе «Время». Сейчас выбирается, кто из глав станет «козлом отпущения».

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Тема номера

Баден-Баден в морозовских казармах?

Эксперты обсудили, как сделать Тверь мировым культурным центром

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Новости
05.02.2017 17:59

В Тверской области со стоянки угнали «КамАЗ»

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05.02.2017 17:54

В Торжокском районе машина в резалась в дом. Погибли 2 человека

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05.02.2017 17:47

В Твери бомбоубежище затопило водой

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05.02.2017 17:34

Тверской области ожидают морозы и сильный ветер

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04.02.2017 14:12

Тверская область потеряла 5 позиций в инновационности

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03.02.2017 18:47

«ТверьАтомЭнергоСбыт»: Проблема неплатежей за электроэнергию – под контролем областной власти

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03.02.2017 17:39

Тверитянин помогал деньгами террористам

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03.02.2017 17:38

В Тверь привезут бактерии общей стоимостью 1 млн рублей

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03.02.2017 15:31

Замминистра Дениса Ильина выпустят из-под стражи?

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03.02.2017 14:22

Тверской полицейский примет участие в чемпионате мира по джиу-джитсу

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03.02.2017 13:39

В трех районах Твери отключат электричество

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03.02.2017 13:28

На выходных в Тверской регион придут снегопады

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03.02.2017 13:05

В некоторых домах Твери не будет холодной воды

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03.02.2017 00:07

Личного фотографа тверского губернатора уволили в период тяжелой болезни

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02.02.2017 21:07

На трассе М-10 в Вышнем Волочке появится 5 новых светофоров

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02.02.2017 20:48

В Твери судебные приставы организуют патриотический фестиваль для детей «Хрустальные звездочки»

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02.02.2017 18:05

Аварию на трубопроводе в центре Твери должны устранить до 14:00 3 февраля

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02.02.2017 16:06

Директор драмтеатра уйдет в Администрацию Твери?

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02.02.2017 15:52

За 2016 год в Тверской области произошло 295 несчастных случаев на производстве

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02.02.2017 15:39

О «беспределе» в маршрутках тверитяне могут сообщать «куда надо»

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Обзор газеты Номер 04 (1085) за 01.02.2017

37 533 рубля за квадратный метр

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ утвердило норматив стоимости одного квадратного метра по Российской Федерации на первое полугодие 2017 года.

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Экс-министр здравоохранения Елена Жидкова получила компенсацию в 300 тысяч рублей

Заволжский районный суд Твери удовлетворил частично иск о компенсации морального вреда из-за «незаконного уголовного преследования» Елене Жидковой, экс-министру здравоохранения Тверской области.

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Теперь есть где готовиться к сдаче нормативов ГТО

28 января на территории лыжной базы муниципальной ДЮСШ «Тверь» у станции Чуприяновка Калининского района состоялось торжественное открытие спортивной площадки для общефизической подготовки.

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«За 6 лет сменилось 7 глав»

На прошлой неделе на заседании избирательной комиссии Тверской области обсуждалось создание инициативной группы, которая планирует внести законодательную инициативу по возврату прямых выборов главы города Ржева. «Караван+Я» пообщался с председателем инициативной группы, главным редактором телекомпании «Независимая студия «РиТ» Екатериной ДУНЦОВОЙ.

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Перевернутая этика

Почему тверские чиновники не боятся коррупционных преступлений

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Алена Бугакова снова всех победила

Представительница тверского Центра спортивной подготовки ШВСМ Алена Бугакова успешно выступила на зимнем первенстве Москвы по легкой атлетике среди юниоров и юниорок до 23 лет, прошедшем в манеже ЛФК ЦСКА.

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На первенстве Подмосковья тверские каратисты завоевали 13 медалей

В Одинцове прошли чемпионат и открытое первенство Московской области по каратэ WKF.

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Выставка глиняной игрушки

1 февраля в Детском музейном центре Тверского государственного объединенного музея открылась выставка «Глиняная игрушка в собрании Тверского музея».

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Жительница Твери Наталья Балашова может стать «Королевой Рунета»

Тверитянка Наталья Балашова принимает участие в конкурсе красоты «Королева Рунета».

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Вкусный завтрак, обед и ужин

В гипермаркете «Тележка» открылся свой ресторан

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На этой неделе дни рождения отмечают

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Скелеты на итальянской ферме

Как содержатся лошади на крупном туристическом объекте Тверской области

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Примерить новый образ

В Твери прошла модная вечеринка от «ЗИМОСа» в честь Татьянина дня

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Только факты

Тверской областной суд может переехать в здание универмага «Тверь» уже в следующем году.

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Какая «Русская зима» без Дарьи Клишиной?

Тверитянка Дарья Клишина планирует выступить на традиционном турнире по легкой атлетике «Русская зима», который пройдет в Москве в первые выходные февраля.

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Тверская цирковая акробатка получила приз в Монте-Карло

Акробатическая группа, в которой выступает тверская студентка, завоевала приз на фестивале циркового искусства в Монте-Карло.

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В Таиланде умер баянист, игравший в группе Михаила Круга

26 января полицейскими было найдено тело музыканта из Твери Владлена-Ясеня Лазо на пляже Банг-Тао.

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Все материалы номера

Новость дня

«Как превратить Тверь в мировой культурный центр?» – обсудили эксперты на форуме

26 января в Твери состоялся форум общественных экспертов, посвященный перспективам развития Тверской области.

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Алкоголизм и нация (2 части)

Пьянство - необъявленная война для российской нации...

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