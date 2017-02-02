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Слухи
…в ближайшее время в Тверской области ожидается громкое снятие с должности одного из глав районов по инициативе ОНФ. Эта отставка станет темой большого телевизионного сюжета в программе «Время». Сейчас выбирается, кто из глав станет «козлом отпущения».
Тема номера
Баден-Баден в морозовских казармах?
Эксперты обсудили, как сделать Тверь мировым культурным центром
03.02.2017 18:47
«ТверьАтомЭнергоСбыт»: Проблема неплатежей за электроэнергию – под контролем областной власти
03.02.2017 17:39
Тверитянин помогал деньгами террористам
03.02.2017 17:38
В Тверь привезут бактерии общей стоимостью 1 млн рублей
03.02.2017 15:31
Замминистра Дениса Ильина выпустят из-под стражи?
03.02.2017 14:22
Тверской полицейский примет участие в чемпионате мира по джиу-джитсу
03.02.2017 13:39
В трех районах Твери отключат электричество
03.02.2017 13:28
На выходных в Тверской регион придут снегопады
03.02.2017 13:05
В некоторых домах Твери не будет холодной воды
03.02.2017 00:07
Личного фотографа тверского губернатора уволили в период тяжелой болезни
02.02.2017 21:07
На трассе М-10 в Вышнем Волочке появится 5 новых светофоров
02.02.2017 20:48
В Твери судебные приставы организуют патриотический фестиваль для детей «Хрустальные звездочки»
02.02.2017 18:05
Аварию на трубопроводе в центре Твери должны устранить до 14:00 3 февраля
02.02.2017 16:06
Директор драмтеатра уйдет в Администрацию Твери?
02.02.2017 15:52
За 2016 год в Тверской области произошло 295 несчастных случаев на производстве
02.02.2017 15:39
О «беспределе» в маршрутках тверитяне могут сообщать «куда надо»
02.02.2017 15:13
В садике «Солнышко» в Торжке не соблюдались санитарные нормы
02.02.2017 14:52
Владимир Кара-Мурза, недавно представиввший в Твери фильм «Немцов», госпитализирован с сильным отравлением
02.02.2017 14:35
Впервые в Тверском регионе состоялся областной чемпионат по грэпплингу
02.02.2017 14:15
Судебные приставы и энергетики провели совместный рейд по должникам
02.02.2017 13:45
Тверская филармония приглашает на концерт «TANGO & MORE»
Какая «Русская зима» без Дарьи Клишиной?
Тверитянка Дарья Клишина планирует выступить на традиционном турнире по легкой атлетике «Русская зима», который пройдет в Москве в первые выходные февраля.
Росреестр не смог обновиться
С 1 января в России вступил в силу новый закон о регистрации недвижимости. Одновременно должна была заработать система Единого госреестра недвижимости, объединяющая сведения кадастра (ГКН) и реестра прав (ЕГРП). На проект государство затратило около 2 млрд рублей. Однако при запуске системы произошел сбой, и рынок оказался под угрозой коллапса.
Экс-министр здравоохранения Елена Жидкова получила компенсацию в 300 тысяч рублей
Заволжский районный суд Твери удовлетворил частично иск о компенсации морального вреда из-за «незаконного уголовного преследования» Елене Жидковой, экс-министру здравоохранения Тверской области.
«За 6 лет сменилось 7 глав»
На прошлой неделе на заседании избирательной комиссии Тверской области обсуждалось создание инициативной группы, которая планирует внести законодательную инициативу по возврату прямых выборов главы города Ржева. «Караван+Я» пообщался с председателем инициативной группы, главным редактором телекомпании «Независимая студия «РиТ» Екатериной ДУНЦОВОЙ.
Перевернутая этика
Почему тверские чиновники не боятся коррупционных преступлений
Тверскому поэту Евгению Сигареву установят мемориальную доску
Этому предшествовала абсурдная по своей длительности процедура согласования с комиссией по топонимике города Твери. После публикации «Каравана» «Поэт и чиновники» на заседании городской думы 26 января по инициативе главы Твери Александра Корзина вопрос был вынесен на голосование. Депутаты единогласно высказались за.
В Твери затопило библиотеку им. А.М. Горького
Причиной затопления послужила коммунальная авария, произошедшая 22 января, как раз в период студенческой сессии.
В Таиланде умер баянист, игравший в группе Михаила Круга
26 января полицейскими было найдено тело музыканта из Твери Владлена-Ясеня Лазо на пляже Банг-Тао.
В Твери появится музей спорта
В Твери создадут музей, посвященный истории развития физической культуры и спорта Верхневолжья.
Молодые тхэквондисты стали призерами первенства ЦФО
В Воронеже состоялось первенство Центрального федерального округа по тхэквондо (ВТФ) среди молодежи 15–20 лет.
37 533 рубля за квадратный метр
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ утвердило норматив стоимости одного квадратного метра по Российской Федерации на первое полугодие 2017 года.
В Твери планируют создать приют для животных на базе сельхозакадемии
Это решение было принято на заседании постоянного комитета Тверской городской думы по социальной политике.
На сцене Тверского ТЮЗа проходит дипломный спектакль «Преступление и наказание»
В Театре юного зрителя в Твери прошла премьера дипломного спектакля актерского курса заслуженного артиста России Александра Романова.
Жительница Твери Наталья Балашова может стать «Королевой Рунета»
Тверитянка Наталья Балашова принимает участие в конкурсе красоты «Королева Рунета».
Ушла из жизни вдова Владимира Зельдина
Утром 28 января Иветта Капралова скончалась от сердечной недостаточности. Ей было 80 лет.
Только факты
Тверской областной суд может переехать в здание универмага «Тверь» уже в следующем году.
«Как превратить Тверь в мировой культурный центр?» – обсудили эксперты на форуме
26 января в Твери состоялся форум общественных экспертов, посвященный перспективам развития Тверской области.
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