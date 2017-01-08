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Слухи

…после публикации в «Караване» статьи «Именем губернатора» областная власть и органы прокурорского надзора предприняли смелую попытку навести в Торжке порядок. Отменено решение о проведении конкурса на должность главы города, которое сам глава назначил на 28 декабря. 19 декабря «униженный и оскорбленный» глава Торжка Анатолий Рубайло подал в отставку, подписав соответствующее распоряжение. Однако уже 23 декабря Рубайло перестает хандрить и издает распоряжение о назначении себя исполняющим обязанности главы города. При этом он вновь ссылается на губернатора – на заседании думы Рубайло публично заявил, что продолжать работать его попросили губернатор и прокурор… Формально в Торжке наступило безвластье. Оно продлится минимум до марта будущего года, когда пройдет конкурс и станет известно имя нового главы. «Караван» искренне надеется, что это имя тоже будет новым.

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Тема номера

С Годом Петуха!

Что ждет Тверскую область в 2017-м

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Новости
09.01.2017 20:52

Из бюджета Твери планируется выделить 8 млн рублей на поддержку профессиональных спортивных клубов

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09.01.2017 20:35

В Тверской области мужчина чуть не умер от холода на трассе

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09.01.2017 20:02

В Тверской области из-за морозов случился очередной прорыв теплотрассы

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09.01.2017 18:31

Руководство ТХК погасило задолженности перед хоккеистами за два месяца

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09.01.2017 18:10

Зампредседателя Тверской городской думы Андрей Петров сложил с себя полномочия

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09.01.2017 18:05

В Тверской области директор авиацентра получил «условку»

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09.01.2017 17:43

«Мог дожить до возрождения политики». Памяти молодого тверского активиста Алексея Доманова

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09.01.2017 17:12

В Твери за невыплату зарплаты директор организации может на 3 года лишиться свободы

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09.01.2017 16:47

В Тверской области в ДТП травмировались водитель и 3 пассажира

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09.01.2017 15:56

Правительство Тверской области купит телевизор за 370 тысяч рублей

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09.01.2017 15:35

В Твери детский сад затопило кипятком

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09.01.2017 15:12

В Тверской области проходит конкурс на создание гимна Лихославльского района

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09.01.2017 14:35

Тверская поэтесса Любовь Колесник стала победителем Кубка Мира по русской поэзии

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09.01.2017 13:56

В Твери пропал мужчина

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09.01.2017 12:44

В Тверской области ожидается резкое потепление

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09.01.2017 12:21

Тверитяне подписывают петицию в защиту замученного львенка из контактного зоопарка

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08.01.2017 21:28

Под Тверью на территории ЦРБ сгорела часовня

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08.01.2017 17:20

С победой в кармане ехать веселее

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08.01.2017 16:56

В Тверской области спасатели оказали помощь туристам, у которых на трассе сломался автобус

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08.01.2017 16:08

В Твери на Мигаловской эстакаде в аварии погиб человек

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Обзор газеты Номер 51 (1081) за 28.12.2016

Открыта развязка на въезде в Тверь

Работы по строительству транспортной развязки на 179-м км автодороги М-10 «Россия» на въезде в Тверь завершены.

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Святой Фаддей: невидимый пастырь

Мощи святого покровителя Нового года в Твери покоятся в Вознесенском соборе

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Куда вы удалились?

Чем теперь занимаются бывшие политические деятели Тверской области

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«Лучше места не придумаешь». Зачем перекрыли бульвар Радищева

Новогоднюю ярмарку расположили прямо на пересечении Радищева и Трехсвятской. Почему нельзя было это сделать просто на пешеходной улице или вдоль бульвара, чтобы не мешать водителям? Загадка. Ранее движение на бульваре Радищева в Твери перекрывали только из-за прорывов теплотрассы.

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Святитель против опричнины

Кто важней в Тверской области: Христос или очередной начальник?

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Приглашаем на общественные слушания тверского будущего

26 января Тверское отделение Петровской академии наук и искусств, Тверское отделение Союза архитекторов России, газета «Караван+Я» и журнал «Бизнес-территория» проводят общественные слушания гражданских инициатив по восстановлению и развитию исторических основ города Твери.

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За упавшее на машину дерево тверитянин отсудил 300 тысяч рублей

С департамента дорожного хозяйства и благоустройства администрации Твери в пользу потерпевшего судом было взыскано 302 тысячи рублей.

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«Денег нет, но мы держимся»

Новый директор Тверского ипподрома надеется на лучшее

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Полицейские, оставившие человека в опасности, заплатят 30 тысяч рублей

Такое решение суда было принято в отношении двух сотрудников полиции, оставивших квартиру в тот момент, когда там убивали женщину.

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«Не люблю навязывать себя миру»

Святослав Михня – о стихах, футболе и жизни

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Сплошная чехарда

Чем запомнился в Тверской области 2016-й

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Коротко

Наталья Непряева домчалась до бронзы.

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Слухи

…после публикации в «Караване» статьи «Именем губернатора» областная власть и органы прокурорского надзора предприняли смелую попытку навести в Торжке порядок. Отменено решение о проведении конкурса на должность главы города, которое сам глава назначил на 28 декабря. 19 декабря «униженный и оскорбленный» глава Торжка Анатолий Рубайло подал в отставку, подписав соответствующее распоряжение. Однако уже 23 декабря Рубайло перестает хандрить и издает распоряжение о назначении себя исполняющим обязанности главы города. При этом он вновь ссылается на губернатора – на заседании думы Рубайло публично заявил, что продолжать работать его попросили губернатор и прокурор… Формально в Торжке наступило безвластье. Оно продлится минимум до марта будущего года, когда пройдет конкурс и станет известно имя нового главы. «Караван» искренне надеется, что это имя тоже будет новым.

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Конаковские борцы получили награды от олимпийской чемпионки

В Санкт-Петербурге прошел традиционный Всероссийский новогодний турнир по вольной борьбе среди юношей и девушек.

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Обыкновенные герои

Люди года в Тверской области – 2016, по версии «Караван+Я»

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Хлебнуть боярышника

Тверские эксперты – о вреде и пользе спиртосодержащих жидкостей

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Блеснет ли Артем Волков на родине хоккея?

В Канаде с 26 декабря по 5 января пройдет молодежный чемпионат мира по хоккею.

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Все материалы номера

Новость дня

Новогодний график доставки пенсий в Тверской области

«Караван+Я» публикует графики доставки пенсий и других социальных выплат на январь 2017 года отделениями почтовой связи, со ссылкой на Отделение ПФР по Тверской области

 

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Климов TВ

Алкоголизм и нация (2 части)

Пьянство - необъявленная война для российской нации...

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ТРОЯ.Русский след

Новый фильм Геннадия Климова открывает завесу тайны над историей древней Трои...

Исторические программы
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Адрес редакции: 170100, г. Тверь, б-р Радищева, 37, оф. 5
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Тел./факс (4822) 63-13-32    e-mail: karavan@idtk.ru
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