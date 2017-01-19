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Слухи

…Владимир Бабичев, назначенный советником губернатора, до сих пор пребывает в «подвешенном» положении – не определен круг его обязанностей. Ему поставлены довольно сложные задачи, например, построить школу. Но для этого надо иметь полномочия и аппарат – для того чтобы получать федеральное софинансирование на строительство социальных объектов, необходима масса документации.

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Тема номера

Интернет-полиция Твери

Фото: sub-cult.ru

Как работает кибердружина и кому быть осторожнее

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Новости
21.01.2017 20:02

В Тверской области машина столкнулась с поездом

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21.01.2017 14:58

Молодые ученые познакомят тверичей с физикой, наполнят лирикой и напоят чаем

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21.01.2017 14:19

Торопецкий район остался без света

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21.01.2017 00:09

Назначен начальник Управления Министерства юстиции РФ по Тверской области

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20.01.2017 18:57

Коллекторов в Тверской области ставят в рамки закона

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20.01.2017 18:11

На катке на площади Славы пройдёт вечер живой музыки

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20.01.2017 17:37

Студенческая халява: для обладателей студбилетов посещение выставок и катков в праздник будет бесплатным

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20.01.2017 16:57

На радость ЛГБТ в Твери открыли филиал спортивных геев и лесбиянок

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20.01.2017 16:09

В Твери выбрано место проведения «Лыжни России-2017»

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20.01.2017 14:29

В Твери закрыли цех по производству нелегального алкоголя, где работали мигранты

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20.01.2017 12:36

Судебные приставы взыскали с должника 124 тысячи рублей

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20.01.2017 12:17

Прокуратура оштрафовала зоовыставку с замученным львёнком на 3 тысячи рублей

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20.01.2017 12:02

Своевременные платежи – стабильное энергоснабжение всего региона!

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19.01.2017 17:27

В Торжке жители выберут названия для новых улиц

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19.01.2017 17:00

В Кимрах собака помогла поймать воров

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19.01.2017 15:02

«Водичка теплая сегодня». Что говорят люди после Крещенских купаний в Твери

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19.01.2017 14:46

Тверитянину грозит 5 лет колонии за продажу хоккейному болельщику несуществующего билета

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19.01.2017 14:19

Драмтеатр приглашает тверитян отметить юбилей народного артиста России Леонида Брусина

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19.01.2017 13:58

Под Тверью погиб сотрудник ДПС

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19.01.2017 13:31

В Тверской области полицейская собака взяла след преступников

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Обзор газеты Номер 02 (1083) за 18.01.2017

Шорт-трекеры завоевали медали первенства России

Спортсмены из Тверской области стали обладателями пяти наград прошедшего в Рыбинске первенства России по шорт-треку.

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Автоэкспресс планирует расширить зону действия совместного проекта с МТППК

Автоэкспресс, осуществляющий чартерные пассажирские перевозки по Тверской области, обратился к руководству «Московско-Тверской пригородной пассажирской компании» с предложением организовать интермодальные перевозки по шести новым направлениям.

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«Тверь определила мировой тренд»

Подарок к 10-летнему юбилею журнала «Умное производство»

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ТХК и ФК «Волга» без финансов не останутся?

Депутаты ТГД выделили 8 млн рублей на поддержку профессионального спорта.

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Есть ли жизнь в Жарковском?

Как существует один из самых дальних районов Тверской области

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Мальчик в Осташкове провалился в ледяную расщелину возле дома

13 января в Осташкове маленький мальчик провалился в глыбу льда, не убранную коммунальными службами возле стены одного из домов.

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Пожарный из Твери проедет на велосипеде 3800 км вдоль Волги

Преодолеть путь в 3800 км Александр Титов собирается примерно за 50 дней.

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«Я пишу в самолетах»

Директор Новоторжской ярмарки Наталья Серова – о работе учителем, маленьких рассказах и авангардных пьесах

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В Тверской драмтеатр за 200 рублей

Популярный марафон спектаклей репертуара Тверского академического театра драмы по доступной цене было решено продлить на 2017 год.

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Даниил Ейбог взял серебро Кубка России

В Рыбинске (Ярославская область) прошел финал Кубка России по шорт-треку на отдельных дистанциях, в многоборье и эстафетах.

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Черлидеры признаны лучшими

Команда «Звезды» одноименного клуба черлидинга из Твери признана лучшим коллективом 2016 г. Союза черлидинга России на прошедшем в Москве торжественном вечере Международной конвенции «Танцевальная трилогия».

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«Кто не успеет сегодня – опоздает навсегда»

Итоги Гайдаровского форума от экспертов «Караван+Я»

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Памяти Венедикта Большакова

2017 год начался с множества утрат, которые понесла Тверская область. 10 января на 86-м году жизни в Москве после продолжительной болезни ушел из жизни Большаков Венедикт Дмитриевич, один из руководителей Тверской области в советское время.

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Бугакова победила на «Рождественском кубке»

Спортсменка из Конаково (Тверская область) стала победительницей прошедшего в столице Кубка Москвы – «Рождественского кубка» по легкой атлетике.

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Гармонисты и частушечники Тверской области выяснят, кто лучше

28 января 2017 года в 11.00 в Тверском областном Доме народного творчества (ул. Советская, дом 42) пройдет заключительный этап Областного конкурса солистов-исполнителей русской народной песни, гармонистов и частушечников.

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«Политика началась с водопровода»

Марина Белова – о коррупции, Ходорковском, Торжке и Новой Риге

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Тверскому заводу нужна поддержка

Трудовой коллектив ООО «Тверской завод ячеистого бетона» обращается к губернатору

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Новость дня

В Детской областной больнице собираются открыть новые отделения

Планируется предусмотреть создание на базе учреждения иммунологической лаборатории, отделения онкогематологии, круглосуточного детского травматологического пункта — первых в регионе. Запланировано открытие отделений реаниматологии и патологии новорождённых, расширение нейрохирургического отделения, где проходят лечение дети не только из Тверской области, но и всей России.

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Климов TВ

Алкоголизм и нация (2 части)

Пьянство - необъявленная война для российской нации...

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Новый фильм Геннадия Климова открывает завесу тайны над историей древней Трои...

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