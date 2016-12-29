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Слухи
…после публикации в «Караване» статьи «Именем губернатора» областная власть и органы прокурорского надзора предприняли смелую попытку навести в Торжке порядок. Отменено решение о проведении конкурса на должность главы города, которое сам глава назначил на 28 декабря. 19 декабря «униженный и оскорбленный» глава Торжка Анатолий Рубайло подал в отставку, подписав соответствующее распоряжение. Однако уже 23 декабря Рубайло перестает хандрить и издает распоряжение о назначении себя исполняющим обязанности главы города. При этом он вновь ссылается на губернатора – на заседании думы Рубайло публично заявил, что продолжать работать его попросили губернатор и прокурор… Формально в Торжке наступило безвластье. Оно продлится минимум до марта будущего года, когда пройдет конкурс и станет известно имя нового главы. «Караван» искренне надеется, что это имя тоже будет новым.
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В новогодние праздники ГИБДД будет ловить пьяных водителей
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30.12.2016 14:45
Главным врачом Детской областной больницы стала Анна Зайцева
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30.12.2016 13:51
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30.12.2016 13:39
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В Тверской области полиция проверит магазины, торгующие пиротехникой
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Водители могут сообщать о проблемных ситуациях на дорогах Тверской области в праздничные дни
29.12.2016 23:12
Посягнул на святое. Полицейские поймали похитителя, укравшего в Тверской области иконы 18 века
29.12.2016 18:00
1 января в Твери устроят «Забег обещаний»
29.12.2016 17:14
В Твери уволился главврач Детской областной больницы
29.12.2016 16:57
Тверитянки будут защищать честь города в турнире по мини-футболу
29.12.2016 16:42
В Твери изменится расписание некоторых электричек и поездов
29.12.2016 15:53
Какие товары в 2017 году возрастут по цене для тверитян?
29.12.2016 15:49
Школьники из Тверской области побывали на главной ёлке России
Кто из тверских спортсменов поедет на Игры-2018?
Олимпийский комитет России утвердил список спортсменов-кандидатов в олимпийскую сборную для подготовки к зимним Олимпийским играм 2018 г. в Пхенчане (Южная Корея).
Среди погибших на Ту-154 – артист из Твери
Ночью 25 декабря потерпел крушение самолет Минобороны РФ Ту-154, на борту которого находились артисты Ансамбля имени Александрова, исполнительный директор фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, журналисты федеральных каналов – 84 пассажира и 8 членов экипажа. Самолет направлялся в Сирию с гуманитарной миссией.
Куда вы удалились?
Чем теперь занимаются бывшие политические деятели Тверской области
Слухи
…после публикации в «Караване» статьи «Именем губернатора» областная власть и органы прокурорского надзора предприняли смелую попытку навести в Торжке порядок. Отменено решение о проведении конкурса на должность главы города, которое сам глава назначил на 28 декабря. 19 декабря «униженный и оскорбленный» глава Торжка Анатолий Рубайло подал в отставку, подписав соответствующее распоряжение. Однако уже 23 декабря Рубайло перестает хандрить и издает распоряжение о назначении себя исполняющим обязанности главы города. При этом он вновь ссылается на губернатора – на заседании думы Рубайло публично заявил, что продолжать работать его попросили губернатор и прокурор… Формально в Торжке наступило безвластье. Оно продлится минимум до марта будущего года, когда пройдет конкурс и станет известно имя нового главы. «Караван» искренне надеется, что это имя тоже будет новым.
Святитель против опричнины
Кто важней в Тверской области: Христос или очередной начальник?
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В Санкт-Петербурге прошел традиционный Всероссийский новогодний турнир по вольной борьбе среди юношей и девушек.
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Полицейские, оставившие человека в опасности, заплатят 30 тысяч рублей
Такое решение суда было принято в отношении двух сотрудников полиции, оставивших квартиру в тот момент, когда там убивали женщину.
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«Караван+Я» публикует графики доставки пенсий и других социальных выплат на январь 2017 года отделениями почтовой связи, со ссылкой на Отделение ПФР по Тверской области
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