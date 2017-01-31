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Слухи
…в ближайшее время в Тверской области ожидается громкое снятие с должности одного из глав районов по инициативе ОНФ. Эта отставка станет темой большого телевизионного сюжета в программе «Время». Сейчас выбирается, кто из глав станет «козлом отпущения».
Тема номера
Баден-Баден в морозовских казармах?
Эксперты обсудили, как сделать Тверь мировым культурным центром
01.02.2017 18:05
В Твери автомобилю разбили стекло мусорным пакетом из-за неправильной парковки
01.02.2017 17:02
Готовится к выходу номер журнала «Бизнес Территория»
01.02.2017 15:44
В Твери пьяный водитель 27-й маршрутки сбил пенсионерку, переходящую дорогу по «зебре»
01.02.2017 15:23
В Твери полицейский Андрей Иванов вытащил пожилую женщину из горящей квартиры
01.02.2017 15:17
Администрация Твери поясняет, что появился второй номер для оплаты парковки
01.02.2017 14:42
Мальчик, которого незаконно из Владимирской области увез отец, может находиться в Тверском регионе
01.02.2017 14:25
Судебные приставы контролируют коллекторов. Первое в Тверской области заявление уже на рассмотрении
01.02.2017 14:10
В Тверской области лучшим работникам ЖКХ дадут премии
01.02.2017 13:48
Белый станет первым в Тверской области «Городом воинской доблести»
01.02.2017 12:46
В 2016 году «Тверьэнерго» подало 358 исковых заявлений по взысканию дебиторской задолженности потребителей
01.02.2017 11:44
40 краеведов Северо-Востока Тверской области проведут круглый стол в Бежецке
31.01.2017 19:16
В Твери случился очередной прорыв теплотрассы
31.01.2017 18:04
Житель Торжка оказался фиктивно гостеприимным для мигрантов
31.01.2017 17:25
Прекрасная Марианна Дятлова из Конаково стала первой девушкой – мастером спорта по боксу в Тверском регионе
31.01.2017 17:15
В Твери трамвай сошёл с рельс
31.01.2017 16:41
Тверские борцы завоевали две награды на Всероссийском турнире
31.01.2017 16:18
«Тверская Генерация» считает, что в затоплении Горьковской библиотеки виноват ее собственник
31.01.2017 16:07
В Твери покажут фильм «Немцов» 31 января
31.01.2017 16:06
«Купите нашу умную еду» Как журналист «Каравана» устраивался на работу в сетевую компанию
31.01.2017 15:59
Нужны средства для кремации и транспортировки праха тверского музыканта Владлена Ясень-Лазо
Водителям следует опасаться ядовитой «незамерзайки», сделанной якобы в Калязине
В Управление Роспотребнадзора по Тверской области поступила информация о реализации в Красноярском крае стеклоомывающей жидкости «Winter Way» производства ООО «ЭлинарПрод» (г. Москва), которая не отвечает нормативным требованиям по содержанию метанола.
На сцене Тверского ТЮЗа проходит дипломный спектакль «Преступление и наказание»
В Театре юного зрителя в Твери прошла премьера дипломного спектакля актерского курса заслуженного артиста России Александра Романова.
Выставка глиняной игрушки
1 февраля в Детском музейном центре Тверского государственного объединенного музея открылась выставка «Глиняная игрушка в собрании Тверского музея».
В Твери планируют создать приют для животных на базе сельхозакадемии
Это решение было принято на заседании постоянного комитета Тверской городской думы по социальной политике.
Тверская цирковая акробатка получила приз в Монте-Карло
Акробатическая группа, в которой выступает тверская студентка, завоевала приз на фестивале циркового искусства в Монте-Карло.
В Твери появится музей спорта
В Твери создадут музей, посвященный истории развития физической культуры и спорта Верхневолжья.
Теперь есть где готовиться к сдаче нормативов ГТО
28 января на территории лыжной базы муниципальной ДЮСШ «Тверь» у станции Чуприяновка Калининского района состоялось торжественное открытие спортивной площадки для общефизической подготовки.
«Тверских инвалидов лишают льгот»
К чему привело изменение порядка оплаты ОДН
Вкусный завтрак, обед и ужин
В гипермаркете «Тележка» открылся свой ресторан
ФК «Волга» покинул гендиректор, обвиняемый в подделке документов
В руководстве Тверского футбольного клуба произошли серьезные изменения.
Завод сына Федора Бондарчука в Тверской области задолжал работникам 253 тысячи рублей
Торопецкий завод ОАО «Метапласт», принадлежащий Сергею Бондарчуку, сыну известного кинорежиссера, не только задолжал 6,4 млн рублей ОП «ТверьАтомЭнергоСбыт», но и также своим собственным сотрудникам 253 тысячи.
В Рамешковском районе проводится проверка по факту развращения московской школьницы
23 января из федеральных СМИ стало известно, что на протяжении долгого времени учитель и директор одной из элитных школ, расположенной на юго-западе Москвы, вывозили учащихся в детские лагеря, где совершали в отношении детей действия сексуального характера.
В Твери затопило библиотеку им. А.М. Горького
Причиной затопления послужила коммунальная авария, произошедшая 22 января, как раз в период студенческой сессии.
Экс-министр здравоохранения Елена Жидкова получила компенсацию в 300 тысяч рублей
Заволжский районный суд Твери удовлетворил частично иск о компенсации морального вреда из-за «незаконного уголовного преследования» Елене Жидковой, экс-министру здравоохранения Тверской области.
Газовая блокада
В Твери без предупреждения отрезали газ в нескольких домах
Молодые тхэквондисты стали призерами первенства ЦФО
В Воронеже состоялось первенство Центрального федерального округа по тхэквондо (ВТФ) среди молодежи 15–20 лет.
«Как превратить Тверь в мировой культурный центр?» – обсудили эксперты на форуме
26 января в Твери состоялся форум общественных экспертов, посвященный перспективам развития Тверской области.
Алкоголизм и нация (2 части)
Пьянство - необъявленная война для российской нации...
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