Какая «Русская зима» без Дарьи Клишиной? Тверитянка Дарья Клишина планирует выступить на традиционном турнире по легкой атлетике «Русская зима», который пройдет в Москве в первые выходные февраля. Подробнее...

Росреестр не смог обновиться С 1 января в России вступил в силу новый закон о регистрации недвижимости. Одновременно должна была заработать система Единого госреестра недвижимости, объединяющая сведения кадастра (ГКН) и реестра прав (ЕГРП). На проект государство затратило около 2 млрд рублей. Однако при запуске системы произошел сбой, и рынок оказался под угрозой коллапса. Подробнее...

Экс-министр здравоохранения Елена Жидкова получила компенсацию в 300 тысяч рублей Заволжский районный суд Твери удовлетворил частично иск о компенсации морального вреда из-за «незаконного уголовного преследования» Елене Жидковой, экс-министру здравоохранения Тверской области. Подробнее...

«За 6 лет сменилось 7 глав» На прошлой неделе на заседании избирательной комиссии Тверской области обсуждалось создание инициативной группы, которая планирует внести законодательную инициативу по возврату прямых выборов главы города Ржева. «Караван+Я» пообщался с председателем инициативной группы, главным редактором телекомпании «Независимая студия «РиТ» Екатериной ДУНЦОВОЙ. Подробнее...

Перевернутая этика Почему тверские чиновники не боятся коррупционных преступлений Подробнее...

Тверскому поэту Евгению Сигареву установят мемориальную доску Этому предшествовала абсурдная по своей длительности процедура согласования с комиссией по топонимике города Твери. После публикации «Каравана» «Поэт и чиновники» на заседании городской думы 26 января по инициативе главы Твери Александра Корзина вопрос был вынесен на голосование. Депутаты единогласно высказались за. Подробнее...

В Твери затопило библиотеку им. А.М. Горького Причиной затопления послужила коммунальная авария, произошедшая 22 января, как раз в период студенческой сессии. Подробнее...

В Таиланде умер баянист, игравший в группе Михаила Круга 26 января полицейскими было найдено тело музыканта из Твери Владлена-Ясеня Лазо на пляже Банг-Тао. Подробнее...

В Твери появится музей спорта В Твери создадут музей, посвященный истории развития физической культуры и спорта Верхневолжья. Подробнее...

Молодые тхэквондисты стали призерами первенства ЦФО В Воронеже состоялось первенство Центрального федерального округа по тхэквондо (ВТФ) среди молодежи 15–20 лет. Подробнее...

37 533 рубля за квадратный метр Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ утвердило норматив стоимости одного квадратного метра по Российской Федерации на первое полугодие 2017 года. Подробнее...

В Твери планируют создать приют для животных на базе сельхозакадемии Это решение было принято на заседании постоянного комитета Тверской городской думы по социальной политике. Подробнее...

На сцене Тверского ТЮЗа проходит дипломный спектакль «Преступление и наказание» В Театре юного зрителя в Твери прошла премьера дипломного спектакля актерского курса заслуженного артиста России Александра Романова. Подробнее...

Ушла из жизни вдова Владимира Зельдина Утром 28 января Иветта Капралова скончалась от сердечной недостаточности. Ей было 80 лет. Подробнее...