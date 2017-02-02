37 533 рубля за квадратный метр Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ утвердило норматив стоимости одного квадратного метра по Российской Федерации на первое полугодие 2017 года. Подробнее...

Экс-министр здравоохранения Елена Жидкова получила компенсацию в 300 тысяч рублей Заволжский районный суд Твери удовлетворил частично иск о компенсации морального вреда из-за «незаконного уголовного преследования» Елене Жидковой, экс-министру здравоохранения Тверской области. Подробнее...

Теперь есть где готовиться к сдаче нормативов ГТО 28 января на территории лыжной базы муниципальной ДЮСШ «Тверь» у станции Чуприяновка Калининского района состоялось торжественное открытие спортивной площадки для общефизической подготовки. Подробнее...

«За 6 лет сменилось 7 глав» На прошлой неделе на заседании избирательной комиссии Тверской области обсуждалось создание инициативной группы, которая планирует внести законодательную инициативу по возврату прямых выборов главы города Ржева. «Караван+Я» пообщался с председателем инициативной группы, главным редактором телекомпании «Независимая студия «РиТ» Екатериной ДУНЦОВОЙ. Подробнее...

Перевернутая этика Почему тверские чиновники не боятся коррупционных преступлений Подробнее...

Алена Бугакова снова всех победила Представительница тверского Центра спортивной подготовки ШВСМ Алена Бугакова успешно выступила на зимнем первенстве Москвы по легкой атлетике среди юниоров и юниорок до 23 лет, прошедшем в манеже ЛФК ЦСКА. Подробнее...

На первенстве Подмосковья тверские каратисты завоевали 13 медалей В Одинцове прошли чемпионат и открытое первенство Московской области по каратэ WKF. Подробнее...

Выставка глиняной игрушки 1 февраля в Детском музейном центре Тверского государственного объединенного музея открылась выставка «Глиняная игрушка в собрании Тверского музея». Подробнее...

Скелеты на итальянской ферме Как содержатся лошади на крупном туристическом объекте Тверской области Подробнее...

Примерить новый образ В Твери прошла модная вечеринка от «ЗИМОСа» в честь Татьянина дня Подробнее...

Только факты Тверской областной суд может переехать в здание универмага «Тверь» уже в следующем году. Подробнее...

Какая «Русская зима» без Дарьи Клишиной? Тверитянка Дарья Клишина планирует выступить на традиционном турнире по легкой атлетике «Русская зима», который пройдет в Москве в первые выходные февраля. Подробнее...

Тверская цирковая акробатка получила приз в Монте-Карло Акробатическая группа, в которой выступает тверская студентка, завоевала приз на фестивале циркового искусства в Монте-Карло. Подробнее...