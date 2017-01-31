Свободная газета
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Слухи

…в ближайшее время в Тверской области ожидается громкое снятие с должности одного из глав районов по инициативе ОНФ. Эта отставка станет темой большого телевизионного сюжета в программе «Время». Сейчас выбирается, кто из глав станет «козлом отпущения».

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Тема номера

Баден-Баден в морозовских казармах?

Эксперты обсудили, как сделать Тверь мировым культурным центром

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Новости
01.02.2017 18:05

В Твери автомобилю разбили стекло мусорным пакетом из-за неправильной парковки

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01.02.2017 17:02

Готовится к выходу номер журнала «Бизнес Территория»

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01.02.2017 15:44

В Твери пьяный водитель 27-й маршрутки сбил пенсионерку, переходящую дорогу по «зебре»

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01.02.2017 15:23

В Твери полицейский Андрей Иванов вытащил пожилую женщину из горящей квартиры

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01.02.2017 15:17

Администрация Твери поясняет, что появился второй номер для оплаты парковки

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01.02.2017 14:42

Мальчик, которого незаконно из Владимирской области увез отец, может находиться в Тверском регионе

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01.02.2017 14:25

Судебные приставы контролируют коллекторов. Первое в Тверской области заявление уже на рассмотрении

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01.02.2017 14:10

В Тверской области лучшим работникам ЖКХ дадут премии

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01.02.2017 13:48

Белый станет первым в Тверской области «Городом воинской доблести»

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01.02.2017 12:46

В 2016 году «Тверьэнерго» подало 358 исковых заявлений по взысканию дебиторской задолженности потребителей

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01.02.2017 11:44

40 краеведов Северо-Востока Тверской области проведут круглый стол в Бежецке

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31.01.2017 19:16

В Твери случился очередной прорыв теплотрассы

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31.01.2017 18:04

Житель Торжка оказался фиктивно гостеприимным для мигрантов

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31.01.2017 17:25

Прекрасная Марианна Дятлова из Конаково стала первой девушкой – мастером спорта по боксу в Тверском регионе

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31.01.2017 17:15

В Твери трамвай сошёл с рельс

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31.01.2017 16:41

Тверские борцы завоевали две награды на Всероссийском турнире

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31.01.2017 16:18

«Тверская Генерация» считает, что в затоплении Горьковской библиотеки виноват ее собственник

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31.01.2017 16:07

В Твери покажут фильм «Немцов» 31 января

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31.01.2017 16:06

«Купите нашу умную еду» Как журналист «Каравана» устраивался на работу в сетевую компанию

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31.01.2017 15:59

Нужны средства для кремации и транспортировки праха тверского музыканта Владлена Ясень-Лазо

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Обзор газеты Номер 04 (1085) за 01.02.2017

Водителям следует опасаться ядовитой «незамерзайки», сделанной якобы в Калязине

В Управление Роспотребнадзора по Тверской области поступила информация о реализации в Красноярском крае стеклоомывающей жидкости «Winter Way» производства ООО «ЭлинарПрод» (г. Москва), которая не отвечает нормативным требованиям по содержанию метанола.

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На сцене Тверского ТЮЗа проходит дипломный спектакль «Преступление и наказание»

В Театре юного зрителя в Твери прошла премьера дипломного спектакля актерского курса заслуженного артиста России Александра Романова.

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Выставка глиняной игрушки

1 февраля в Детском музейном центре Тверского государственного объединенного музея открылась выставка «Глиняная игрушка в собрании Тверского музея».

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В Твери планируют создать приют для животных на базе сельхозакадемии

Это решение было принято на заседании постоянного комитета Тверской городской думы по социальной политике.

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Тверская цирковая акробатка получила приз в Монте-Карло

Акробатическая группа, в которой выступает тверская студентка, завоевала приз на фестивале циркового искусства в Монте-Карло.

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В Твери появится музей спорта

В Твери создадут музей, посвященный истории развития физической культуры и спорта Верхневолжья.

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Теперь есть где готовиться к сдаче нормативов ГТО

28 января на территории лыжной базы муниципальной ДЮСШ «Тверь» у станции Чуприяновка Калининского района состоялось торжественное открытие спортивной площадки для общефизической подготовки.

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«Тверских инвалидов лишают льгот»

К чему привело изменение порядка оплаты ОДН

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Вкусный завтрак, обед и ужин

В гипермаркете «Тележка» открылся свой ресторан

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ФК «Волга» покинул гендиректор, обвиняемый в подделке документов

В руководстве Тверского футбольного клуба произошли серьезные изменения.

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Завод сына Федора Бондарчука в Тверской области задолжал работникам 253 тысячи рублей

Торопецкий завод ОАО «Метапласт», принадлежащий Сергею Бондарчуку, сыну известного кинорежиссера, не только задолжал 6,4 млн рублей ОП «ТверьАтомЭнергоСбыт», но и также своим собственным сотрудникам 253 тысячи.

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На этой неделе дни рождения отмечают

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В Рамешковском районе проводится проверка по факту развращения московской школьницы

23 января из федеральных СМИ стало известно, что на протяжении долгого времени учитель и директор одной из элитных школ, расположенной на юго-западе Москвы, вывозили учащихся в детские лагеря, где совершали в отношении детей действия сексуального характера.

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В Твери затопило библиотеку им. А.М. Горького

Причиной затопления послужила коммунальная авария, произошедшая 22 января, как раз в период студенческой сессии.

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Экс-министр здравоохранения Елена Жидкова получила компенсацию в 300 тысяч рублей

Заволжский районный суд Твери удовлетворил частично иск о компенсации морального вреда из-за «незаконного уголовного преследования» Елене Жидковой, экс-министру здравоохранения Тверской области.

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Газовая блокада

В Твери без предупреждения отрезали газ в нескольких домах

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Молодые тхэквондисты стали призерами первенства ЦФО

В Воронеже состоялось первенство Центрального федерального округа по тхэквондо (ВТФ) среди молодежи 15–20 лет.

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Новость дня

«Как превратить Тверь в мировой культурный центр?» – обсудили эксперты на форуме

26 января в Твери состоялся форум общественных экспертов, посвященный перспективам развития Тверской области.

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Климов TВ

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