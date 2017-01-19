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Слухи
…Владимир Бабичев, назначенный советником губернатора, до сих пор пребывает в «подвешенном» положении – не определен круг его обязанностей. Ему поставлены довольно сложные задачи, например, построить школу. Но для этого надо иметь полномочия и аппарат – для того чтобы получать федеральное софинансирование на строительство социальных объектов, необходима масса документации.
Тема номера
Интернет-полиция Твери
Как работает кибердружина и кому быть осторожнее
21.01.2017 20:02
В Тверской области машина столкнулась с поездом
21.01.2017 14:58
Молодые ученые познакомят тверичей с физикой, наполнят лирикой и напоят чаем
21.01.2017 14:19
Торопецкий район остался без света
21.01.2017 00:09
Назначен начальник Управления Министерства юстиции РФ по Тверской области
20.01.2017 18:57
Коллекторов в Тверской области ставят в рамки закона
20.01.2017 18:11
На катке на площади Славы пройдёт вечер живой музыки
20.01.2017 17:37
Студенческая халява: для обладателей студбилетов посещение выставок и катков в праздник будет бесплатным
20.01.2017 16:57
На радость ЛГБТ в Твери открыли филиал спортивных геев и лесбиянок
20.01.2017 16:09
В Твери выбрано место проведения «Лыжни России-2017»
20.01.2017 14:29
В Твери закрыли цех по производству нелегального алкоголя, где работали мигранты
20.01.2017 12:36
Судебные приставы взыскали с должника 124 тысячи рублей
20.01.2017 12:17
Прокуратура оштрафовала зоовыставку с замученным львёнком на 3 тысячи рублей
20.01.2017 12:02
Своевременные платежи – стабильное энергоснабжение всего региона!
19.01.2017 17:27
В Торжке жители выберут названия для новых улиц
19.01.2017 17:00
В Кимрах собака помогла поймать воров
19.01.2017 15:02
«Водичка теплая сегодня». Что говорят люди после Крещенских купаний в Твери
19.01.2017 14:46
Тверитянину грозит 5 лет колонии за продажу хоккейному болельщику несуществующего билета
19.01.2017 14:19
Драмтеатр приглашает тверитян отметить юбилей народного артиста России Леонида Брусина
19.01.2017 13:58
Под Тверью погиб сотрудник ДПС
19.01.2017 13:31
В Тверской области полицейская собака взяла след преступников
Шорт-трекеры завоевали медали первенства России
Спортсмены из Тверской области стали обладателями пяти наград прошедшего в Рыбинске первенства России по шорт-треку.
Автоэкспресс планирует расширить зону действия совместного проекта с МТППК
Автоэкспресс, осуществляющий чартерные пассажирские перевозки по Тверской области, обратился к руководству «Московско-Тверской пригородной пассажирской компании» с предложением организовать интермодальные перевозки по шести новым направлениям.
«Тверь определила мировой тренд»
Подарок к 10-летнему юбилею журнала «Умное производство»
ТХК и ФК «Волга» без финансов не останутся?
Депутаты ТГД выделили 8 млн рублей на поддержку профессионального спорта.
Есть ли жизнь в Жарковском?
Как существует один из самых дальних районов Тверской области
Мальчик в Осташкове провалился в ледяную расщелину возле дома
13 января в Осташкове маленький мальчик провалился в глыбу льда, не убранную коммунальными службами возле стены одного из домов.
Пожарный из Твери проедет на велосипеде 3800 км вдоль Волги
Преодолеть путь в 3800 км Александр Титов собирается примерно за 50 дней.
«Я пишу в самолетах»
Директор Новоторжской ярмарки Наталья Серова – о работе учителем, маленьких рассказах и авангардных пьесах
В Тверской драмтеатр за 200 рублей
Популярный марафон спектаклей репертуара Тверского академического театра драмы по доступной цене было решено продлить на 2017 год.
Даниил Ейбог взял серебро Кубка России
В Рыбинске (Ярославская область) прошел финал Кубка России по шорт-треку на отдельных дистанциях, в многоборье и эстафетах.
Черлидеры признаны лучшими
Команда «Звезды» одноименного клуба черлидинга из Твери признана лучшим коллективом 2016 г. Союза черлидинга России на прошедшем в Москве торжественном вечере Международной конвенции «Танцевальная трилогия».
«Кто не успеет сегодня – опоздает навсегда»
Итоги Гайдаровского форума от экспертов «Караван+Я»
Памяти Венедикта Большакова
2017 год начался с множества утрат, которые понесла Тверская область. 10 января на 86-м году жизни в Москве после продолжительной болезни ушел из жизни Большаков Венедикт Дмитриевич, один из руководителей Тверской области в советское время.
Бугакова победила на «Рождественском кубке»
Спортсменка из Конаково (Тверская область) стала победительницей прошедшего в столице Кубка Москвы – «Рождественского кубка» по легкой атлетике.
Гармонисты и частушечники Тверской области выяснят, кто лучше
28 января 2017 года в 11.00 в Тверском областном Доме народного творчества (ул. Советская, дом 42) пройдет заключительный этап Областного конкурса солистов-исполнителей русской народной песни, гармонистов и частушечников.
«Политика началась с водопровода»
Марина Белова – о коррупции, Ходорковском, Торжке и Новой Риге
Тверскому заводу нужна поддержка
Трудовой коллектив ООО «Тверской завод ячеистого бетона» обращается к губернатору
В Детской областной больнице собираются открыть новые отделения
Планируется предусмотреть создание на базе учреждения иммунологической лаборатории, отделения онкогематологии, круглосуточного детского травматологического пункта — первых в регионе. Запланировано открытие отделений реаниматологии и патологии новорождённых, расширение нейрохирургического отделения, где проходят лечение дети не только из Тверской области, но и всей России.
Алкоголизм и нация (2 части)
Пьянство - необъявленная война для российской нации...
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ТРОЯ.Русский след
Новый фильм Геннадия Климова открывает завесу тайны над историей древней Трои...
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