Открыта развязка на въезде в Тверь Работы по строительству транспортной развязки на 179-м км автодороги М-10 «Россия» на въезде в Тверь завершены. Подробнее...

Святой Фаддей: невидимый пастырь Мощи святого покровителя Нового года в Твери покоятся в Вознесенском соборе Подробнее...

Куда вы удалились? Чем теперь занимаются бывшие политические деятели Тверской области Подробнее...

«Лучше места не придумаешь». Зачем перекрыли бульвар Радищева Новогоднюю ярмарку расположили прямо на пересечении Радищева и Трехсвятской. Почему нельзя было это сделать просто на пешеходной улице или вдоль бульвара, чтобы не мешать водителям? Загадка. Ранее движение на бульваре Радищева в Твери перекрывали только из-за прорывов теплотрассы. Подробнее...

Святитель против опричнины Кто важней в Тверской области: Христос или очередной начальник? Подробнее...

Приглашаем на общественные слушания тверского будущего 26 января Тверское отделение Петровской академии наук и искусств, Тверское отделение Союза архитекторов России, газета «Караван+Я» и журнал «Бизнес-территория» проводят общественные слушания гражданских инициатив по восстановлению и развитию исторических основ города Твери. Подробнее...

За упавшее на машину дерево тверитянин отсудил 300 тысяч рублей С департамента дорожного хозяйства и благоустройства администрации Твери в пользу потерпевшего судом было взыскано 302 тысячи рублей. Подробнее...

Полицейские, оставившие человека в опасности, заплатят 30 тысяч рублей Такое решение суда было принято в отношении двух сотрудников полиции, оставивших квартиру в тот момент, когда там убивали женщину. Подробнее...

Сплошная чехарда Чем запомнился в Тверской области 2016-й Подробнее...

Коротко Наталья Непряева домчалась до бронзы. Подробнее...

Слухи …после публикации в «Караване» статьи «Именем губернатора» областная власть и органы прокурорского надзора предприняли смелую попытку навести в Торжке порядок. Отменено решение о проведении конкурса на должность главы города, которое сам глава назначил на 28 декабря. 19 декабря «униженный и оскорбленный» глава Торжка Анатолий Рубайло подал в отставку, подписав соответствующее распоряжение. Однако уже 23 декабря Рубайло перестает хандрить и издает распоряжение о назначении себя исполняющим обязанности главы города. При этом он вновь ссылается на губернатора – на заседании думы Рубайло публично заявил, что продолжать работать его попросили губернатор и прокурор… Формально в Торжке наступило безвластье. Оно продлится минимум до марта будущего года, когда пройдет конкурс и станет известно имя нового главы. «Караван» искренне надеется, что это имя тоже будет новым. Подробнее...

Конаковские борцы получили награды от олимпийской чемпионки В Санкт-Петербурге прошел традиционный Всероссийский новогодний турнир по вольной борьбе среди юношей и девушек. Подробнее...

Обыкновенные герои Люди года в Тверской области – 2016, по версии «Караван+Я» Подробнее...

Хлебнуть боярышника Тверские эксперты – о вреде и пользе спиртосодержащих жидкостей Подробнее...