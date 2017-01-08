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Слухи
…после публикации в «Караване» статьи «Именем губернатора» областная власть и органы прокурорского надзора предприняли смелую попытку навести в Торжке порядок. Отменено решение о проведении конкурса на должность главы города, которое сам глава назначил на 28 декабря. 19 декабря «униженный и оскорбленный» глава Торжка Анатолий Рубайло подал в отставку, подписав соответствующее распоряжение. Однако уже 23 декабря Рубайло перестает хандрить и издает распоряжение о назначении себя исполняющим обязанности главы города. При этом он вновь ссылается на губернатора – на заседании думы Рубайло публично заявил, что продолжать работать его попросили губернатор и прокурор… Формально в Торжке наступило безвластье. Оно продлится минимум до марта будущего года, когда пройдет конкурс и станет известно имя нового главы. «Караван» искренне надеется, что это имя тоже будет новым.
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С Годом Петуха!
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09.01.2017 20:02
В Тверской области из-за морозов случился очередной прорыв теплотрассы
09.01.2017 18:31
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09.01.2017 18:10
Зампредседателя Тверской городской думы Андрей Петров сложил с себя полномочия
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«Мог дожить до возрождения политики». Памяти молодого тверского активиста Алексея Доманова
09.01.2017 17:12
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09.01.2017 16:47
В Тверской области в ДТП травмировались водитель и 3 пассажира
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В Твери детский сад затопило кипятком
09.01.2017 15:12
В Тверской области проходит конкурс на создание гимна Лихославльского района
09.01.2017 14:35
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09.01.2017 13:56
В Твери пропал мужчина
09.01.2017 12:44
В Тверской области ожидается резкое потепление
09.01.2017 12:21
Тверитяне подписывают петицию в защиту замученного львенка из контактного зоопарка
08.01.2017 21:28
Под Тверью на территории ЦРБ сгорела часовня
08.01.2017 17:20
С победой в кармане ехать веселее
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08.01.2017 16:08
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Чем теперь занимаются бывшие политические деятели Тверской области
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Такое решение суда было принято в отношении двух сотрудников полиции, оставивших квартиру в тот момент, когда там убивали женщину.
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Наталья Непряева домчалась до бронзы.
Слухи
…после публикации в «Караване» статьи «Именем губернатора» областная власть и органы прокурорского надзора предприняли смелую попытку навести в Торжке порядок. Отменено решение о проведении конкурса на должность главы города, которое сам глава назначил на 28 декабря. 19 декабря «униженный и оскорбленный» глава Торжка Анатолий Рубайло подал в отставку, подписав соответствующее распоряжение. Однако уже 23 декабря Рубайло перестает хандрить и издает распоряжение о назначении себя исполняющим обязанности главы города. При этом он вновь ссылается на губернатора – на заседании думы Рубайло публично заявил, что продолжать работать его попросили губернатор и прокурор… Формально в Торжке наступило безвластье. Оно продлится минимум до марта будущего года, когда пройдет конкурс и станет известно имя нового главы. «Караван» искренне надеется, что это имя тоже будет новым.
Конаковские борцы получили награды от олимпийской чемпионки
В Санкт-Петербурге прошел традиционный Всероссийский новогодний турнир по вольной борьбе среди юношей и девушек.
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В Канаде с 26 декабря по 5 января пройдет молодежный чемпионат мира по хоккею.
Новогодний график доставки пенсий в Тверской области
«Караван+Я» публикует графики доставки пенсий и других социальных выплат на январь 2017 года отделениями почтовой связи, со ссылкой на Отделение ПФР по Тверской области
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