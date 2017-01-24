Свободная газета
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Слухи

…заместитель губернатора Тверской области Александр Меньшиков, курирующий вопросы экономики, уходит на работу в Министерство финансов Российской Федерации. По слухам, сменить его может известный тверской предприниматель Павел Парамонов.

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Тема номера

Козья ферма под Старицей

Максим Ларин, руководитель холдинга «Афанасий», на козьей ферме

Регион обеспечат вкусным и полезным молоком

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Новости
26.01.2017 15:40

В Правительстве Тверской области обсудили вопросы платежной дисциплины потребителей электроэнергии

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26.01.2017 15:34

На выходных в Тверскую область придет потепление

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26.01.2017 14:48

В Твери пройдет «Стихобаттл»

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26.01.2017 14:16

Некоторые районы Твери останутся на несколько часов без воды

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26.01.2017 13:49

В колонии под Тверью создают церковный хор

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26.01.2017 13:32

В Тверской области продают «незамерзайку» с повышенным содержанием метанола

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26.01.2017 13:10

Жительница Твери Наталья Балашова участвует в конкурсе красоты «Королева Рунета»

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26.01.2017 12:30

На должность начальника ГИБДД по Тверской области назначен Денис Черных

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26.01.2017 12:08

Тверской спортсмен Граф Меликов завоевал золото на Всероссийских соревнованиях по дзюдо

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25.01.2017 17:40

Тверьэнерго подвел итоги программы энергосбережения и повышения энергоэффективности за 2016 год

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25.01.2017 16:51

В Твери жителям рассылают поддельные извещения о необходимости проведения метрологической поверки счетчиков воды

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25.01.2017 16:03

В Тверской области завод ОАО «Метапласт» задолжал сотрудникам 253 тысячи рублей

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25.01.2017 15:06

На сцене Тверского ТЮЗа проходит дипломный спектакль «Преступление и наказание»

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25.01.2017 14:42

И вновь в микрорайоне «Южный» в Твери перебои с отоплением

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25.01.2017 14:11

В Твери маршрутка «догнала» автобус

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25.01.2017 12:48

«ТверьАтомЭнергоСбыт» усиливает взаимодействие с клиентами через социальные сети

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25.01.2017 12:16

В Тверской области заболеваемость гриппом и ОРВИ снижается

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25.01.2017 12:05

Судебные приставы приостановили деятельность предприятия по размещению отходов в Лихославльском районе

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25.01.2017 12:02

Сегодня студенты могут бесплатно посетить Тверской императорский дворец

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24.01.2017 17:50

Следователи проводят проверку по факту развращения московской школьницы в Рамешковском районе

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Обзор газеты Номер 03 (1084) за 25.01.2017

Коротко

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Приглашаем на общественные слушания тверского будущего

26 января тверское отделение Петровской академии наук и искусств, тверское отделение Союза архитекторов России, газета «Караван+Я» и журнал «Бизнес-территория» проводят общественные слушания гражданских инициатив по восстановлению и развитию исторических основ города Твери. Приглашаются все желающие в Музейно-выставочный центр им. Лизы Чайкиной (Тверь, ул. Салтыкова-Щедрина, 16), с 11:00 до 17:00.

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Конкуренты по бетону

Кто добивается закрытия перспективного тверского предприятия

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«Водичка теплая сегодня»

По традиции в ночь с 18 на 19 января в Твери начались крещенские купания. На лютые морозы под минус 30 зима растратилась еще в начале января, поэтому на Крещение ожидалось всего минус 3-5 градусов. В этот раз в Твери освещали две купели: «стандартную» у Речного вокзала и новую – напротив ресторана «Викинг», которая работала всего с 24:00 до 2 ночи.

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Ушел из жизни Мечислав Секержицкий

Мечислав Антонович Секержицкий – заслуженный строитель РФ, академик и вице-президент Международной академии системных исследований (МАСИ), глава Тверского центра МАСИ, доктор технических наук, профессор.

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Сладкая жизнь

В сети супермаркетов «Тележка» открылся кондитерский цех

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Острова невезения

Несколько островов в Конаковском районе продали в частные руки

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Тверские конькобежцы разыграли призы олимпийского чемпиона

В Твери прошло первенство области по скоростному бегу на коньках на призы олимпийского чемпиона Юрия Михайлова.

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В дорогом роме, которым отравились женщины в Твери, нашли метанол

13 января две 28-летние женщины употребляли алкогольную продукцию с этикетками «Джек Дэниэлс» и «Бакарди». После употребления алкоголя на следующий день женщины поступили в медицинское учреждение, где 15 января 2017 года одна из них скончалась.

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Сотрудник ДПС погиб в ДТП на дороге Тверь – Ржев

18 января около 15:00 на 56-м километре автодороги Тверь – Ржев в результате ДТП погиб инспектор ДПС.

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С небес на землю

Мировая и региональная политика: громкие речи и уголовные дела

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Электронная версия газеты

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Тверских коллекторов ставят в рамки закона

С 1 января 2017 года деятельность коллекторских агентств находится под жестким контролем судебных приставов. Те организации, которые не подали необходимые документы в Федеральную службу судебных приставов и не были включены в реестр, находятся вне закона. УФССП России по Тверской области рассказало о нововведениях на брифинге.

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Фабрика по производству витязей

Репортаж из военно-исторического клуба «Дружина»

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Слухи

…заместитель губернатора Тверской области Александр Меньшиков, курирующий вопросы экономики, уходит на работу в Министерство финансов Российской Федерации. По слухам, сменить его может известный тверской предприниматель Павел Парамонов.

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Открытый показ фильма «Немцов» пройдет в Твери 31 января

В мероприятии примет участие создатель фильма, известный журналист и политический деятель Владимир Кара-Мурза (младший).

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В Кимрах собака помогла поймать воров

В дежурную часть МО МВД России «Кимрский» поступило заявление о краже от 45-летней владелицы одного из местных кафе. Предпринимательница рассказала полицейским, что, пока заведение было закрыто, неизвестные взломали навесной замок на входной двери и тайно похитили из бара алкоголь и продукты питания. Ущерб оставил около 3 000 рублей.

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Новость дня

Скелеты на итальянской ферме. Как содержатся лошади на крупном туристическом объекте Тверской области

Многие в нашей области знают, что в деревне Медное под Тверью располагается итальянская сырная ферма La Fattoria Little Italy. Здесь гости могут не только оценить местную продукцию, но и посетить мастер-классы, прогуляться по ферме, переночевать и… покататься на лошадях. Но недавно в социальных сетях стала появляться информация о плохом содержании этих животных на ферме, большому количеству смертей среди них, а также о безразличии хозяев. Все это подтверждают видео и фотографии, сделанные работниками в одной из групп Вконтакте.  Но если зайти на сайт La Fattoria Little Italy, то картинка совсем иная - ухоженные, упитанные, довольные жизнью лошади. Полное противоречие. 

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Климов TВ

Алкоголизм и нация (2 части)

Пьянство - необъявленная война для российской нации...

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ТРОЯ.Русский след

Новый фильм Геннадия Климова открывает завесу тайны над историей древней Трои...

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