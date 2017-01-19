Шорт-трекеры завоевали медали первенства России Спортсмены из Тверской области стали обладателями пяти наград прошедшего в Рыбинске первенства России по шорт-треку. Подробнее...

Автоэкспресс планирует расширить зону действия совместного проекта с МТППК Автоэкспресс, осуществляющий чартерные пассажирские перевозки по Тверской области, обратился к руководству «Московско-Тверской пригородной пассажирской компании» с предложением организовать интермодальные перевозки по шести новым направлениям. Подробнее...

Есть ли жизнь в Жарковском? Как существует один из самых дальних районов Тверской области Подробнее...

Мальчик в Осташкове провалился в ледяную расщелину возле дома 13 января в Осташкове маленький мальчик провалился в глыбу льда, не убранную коммунальными службами возле стены одного из домов. Подробнее...

Пожарный из Твери проедет на велосипеде 3800 км вдоль Волги Преодолеть путь в 3800 км Александр Титов собирается примерно за 50 дней. Подробнее...

«Я пишу в самолетах» Директор Новоторжской ярмарки Наталья Серова – о работе учителем, маленьких рассказах и авангардных пьесах Подробнее...

В Тверской драмтеатр за 200 рублей Популярный марафон спектаклей репертуара Тверского академического театра драмы по доступной цене было решено продлить на 2017 год. Подробнее...

Даниил Ейбог взял серебро Кубка России В Рыбинске (Ярославская область) прошел финал Кубка России по шорт-треку на отдельных дистанциях, в многоборье и эстафетах. Подробнее...

Черлидеры признаны лучшими Команда «Звезды» одноименного клуба черлидинга из Твери признана лучшим коллективом 2016 г. Союза черлидинга России на прошедшем в Москве торжественном вечере Международной конвенции «Танцевальная трилогия». Подробнее...

Памяти Венедикта Большакова 2017 год начался с множества утрат, которые понесла Тверская область. 10 января на 86-м году жизни в Москве после продолжительной болезни ушел из жизни Большаков Венедикт Дмитриевич, один из руководителей Тверской области в советское время. Подробнее...

Бугакова победила на «Рождественском кубке» Спортсменка из Конаково (Тверская область) стала победительницей прошедшего в столице Кубка Москвы – «Рождественского кубка» по легкой атлетике. Подробнее...

Гармонисты и частушечники Тверской области выяснят, кто лучше 28 января 2017 года в 11.00 в Тверском областном Доме народного творчества (ул. Советская, дом 42) пройдет заключительный этап Областного конкурса солистов-исполнителей русской народной песни, гармонистов и частушечников. Подробнее...

«Политика началась с водопровода» Марина Белова – о коррупции, Ходорковском, Торжке и Новой Риге Подробнее...