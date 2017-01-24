Приглашаем на общественные слушания тверского будущего 26 января тверское отделение Петровской академии наук и искусств, тверское отделение Союза архитекторов России, газета «Караван+Я» и журнал «Бизнес-территория» проводят общественные слушания гражданских инициатив по восстановлению и развитию исторических основ города Твери. Приглашаются все желающие в Музейно-выставочный центр им. Лизы Чайкиной (Тверь, ул. Салтыкова-Щедрина, 16), с 11:00 до 17:00. Подробнее...

Конкуренты по бетону Кто добивается закрытия перспективного тверского предприятия Подробнее...

«Водичка теплая сегодня» По традиции в ночь с 18 на 19 января в Твери начались крещенские купания. На лютые морозы под минус 30 зима растратилась еще в начале января, поэтому на Крещение ожидалось всего минус 3-5 градусов. В этот раз в Твери освещали две купели: «стандартную» у Речного вокзала и новую – напротив ресторана «Викинг», которая работала всего с 24:00 до 2 ночи. Подробнее...

Ушел из жизни Мечислав Секержицкий Мечислав Антонович Секержицкий – заслуженный строитель РФ, академик и вице-президент Международной академии системных исследований (МАСИ), глава Тверского центра МАСИ, доктор технических наук, профессор. Подробнее...

Сладкая жизнь В сети супермаркетов «Тележка» открылся кондитерский цех Подробнее...

Острова невезения Несколько островов в Конаковском районе продали в частные руки Подробнее...

Тверские конькобежцы разыграли призы олимпийского чемпиона В Твери прошло первенство области по скоростному бегу на коньках на призы олимпийского чемпиона Юрия Михайлова. Подробнее...

В дорогом роме, которым отравились женщины в Твери, нашли метанол 13 января две 28-летние женщины употребляли алкогольную продукцию с этикетками «Джек Дэниэлс» и «Бакарди». После употребления алкоголя на следующий день женщины поступили в медицинское учреждение, где 15 января 2017 года одна из них скончалась. Подробнее...

Сотрудник ДПС погиб в ДТП на дороге Тверь – Ржев 18 января около 15:00 на 56-м километре автодороги Тверь – Ржев в результате ДТП погиб инспектор ДПС. Подробнее...

С небес на землю Мировая и региональная политика: громкие речи и уголовные дела Подробнее...

Тверских коллекторов ставят в рамки закона С 1 января 2017 года деятельность коллекторских агентств находится под жестким контролем судебных приставов. Те организации, которые не подали необходимые документы в Федеральную службу судебных приставов и не были включены в реестр, находятся вне закона. УФССП России по Тверской области рассказало о нововведениях на брифинге. Подробнее...

Слухи …заместитель губернатора Тверской области Александр Меньшиков, курирующий вопросы экономики, уходит на работу в Министерство финансов Российской Федерации. По слухам, сменить его может известный тверской предприниматель Павел Парамонов. Подробнее...

Открытый показ фильма «Немцов» пройдет в Твери 31 января В мероприятии примет участие создатель фильма, известный журналист и политический деятель Владимир Кара-Мурза (младший). Подробнее...