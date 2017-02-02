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Слухи
…в ближайшее время в Тверской области ожидается громкое снятие с должности одного из глав районов по инициативе ОНФ. Эта отставка станет темой большого телевизионного сюжета в программе «Время». Сейчас выбирается, кто из глав станет «козлом отпущения».
Тема номера
Баден-Баден в морозовских казармах?
Эксперты обсудили, как сделать Тверь мировым культурным центром
05.02.2017 17:59
В Тверской области со стоянки угнали «КамАЗ»
05.02.2017 17:54
В Торжокском районе машина в резалась в дом. Погибли 2 человека
05.02.2017 17:47
В Твери бомбоубежище затопило водой
05.02.2017 17:34
Тверской области ожидают морозы и сильный ветер
04.02.2017 14:12
Тверская область потеряла 5 позиций в инновационности
03.02.2017 18:47
«ТверьАтомЭнергоСбыт»: Проблема неплатежей за электроэнергию – под контролем областной власти
03.02.2017 17:39
Тверитянин помогал деньгами террористам
03.02.2017 17:38
В Тверь привезут бактерии общей стоимостью 1 млн рублей
03.02.2017 15:31
Замминистра Дениса Ильина выпустят из-под стражи?
03.02.2017 14:22
Тверской полицейский примет участие в чемпионате мира по джиу-джитсу
03.02.2017 13:39
В трех районах Твери отключат электричество
03.02.2017 13:28
На выходных в Тверской регион придут снегопады
03.02.2017 13:05
В некоторых домах Твери не будет холодной воды
03.02.2017 00:07
Личного фотографа тверского губернатора уволили в период тяжелой болезни
02.02.2017 21:07
На трассе М-10 в Вышнем Волочке появится 5 новых светофоров
02.02.2017 20:48
В Твери судебные приставы организуют патриотический фестиваль для детей «Хрустальные звездочки»
02.02.2017 18:05
Аварию на трубопроводе в центре Твери должны устранить до 14:00 3 февраля
02.02.2017 16:06
Директор драмтеатра уйдет в Администрацию Твери?
02.02.2017 15:52
За 2016 год в Тверской области произошло 295 несчастных случаев на производстве
02.02.2017 15:39
О «беспределе» в маршрутках тверитяне могут сообщать «куда надо»
37 533 рубля за квадратный метр
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ утвердило норматив стоимости одного квадратного метра по Российской Федерации на первое полугодие 2017 года.
Экс-министр здравоохранения Елена Жидкова получила компенсацию в 300 тысяч рублей
Заволжский районный суд Твери удовлетворил частично иск о компенсации морального вреда из-за «незаконного уголовного преследования» Елене Жидковой, экс-министру здравоохранения Тверской области.
Теперь есть где готовиться к сдаче нормативов ГТО
28 января на территории лыжной базы муниципальной ДЮСШ «Тверь» у станции Чуприяновка Калининского района состоялось торжественное открытие спортивной площадки для общефизической подготовки.
«За 6 лет сменилось 7 глав»
На прошлой неделе на заседании избирательной комиссии Тверской области обсуждалось создание инициативной группы, которая планирует внести законодательную инициативу по возврату прямых выборов главы города Ржева. «Караван+Я» пообщался с председателем инициативной группы, главным редактором телекомпании «Независимая студия «РиТ» Екатериной ДУНЦОВОЙ.
Перевернутая этика
Почему тверские чиновники не боятся коррупционных преступлений
Алена Бугакова снова всех победила
Представительница тверского Центра спортивной подготовки ШВСМ Алена Бугакова успешно выступила на зимнем первенстве Москвы по легкой атлетике среди юниоров и юниорок до 23 лет, прошедшем в манеже ЛФК ЦСКА.
На первенстве Подмосковья тверские каратисты завоевали 13 медалей
В Одинцове прошли чемпионат и открытое первенство Московской области по каратэ WKF.
Выставка глиняной игрушки
1 февраля в Детском музейном центре Тверского государственного объединенного музея открылась выставка «Глиняная игрушка в собрании Тверского музея».
Жительница Твери Наталья Балашова может стать «Королевой Рунета»
Тверитянка Наталья Балашова принимает участие в конкурсе красоты «Королева Рунета».
Вкусный завтрак, обед и ужин
В гипермаркете «Тележка» открылся свой ресторан
Скелеты на итальянской ферме
Как содержатся лошади на крупном туристическом объекте Тверской области
Примерить новый образ
В Твери прошла модная вечеринка от «ЗИМОСа» в честь Татьянина дня
Только факты
Тверской областной суд может переехать в здание универмага «Тверь» уже в следующем году.
Какая «Русская зима» без Дарьи Клишиной?
Тверитянка Дарья Клишина планирует выступить на традиционном турнире по легкой атлетике «Русская зима», который пройдет в Москве в первые выходные февраля.
Тверская цирковая акробатка получила приз в Монте-Карло
Акробатическая группа, в которой выступает тверская студентка, завоевала приз на фестивале циркового искусства в Монте-Карло.
В Таиланде умер баянист, игравший в группе Михаила Круга
26 января полицейскими было найдено тело музыканта из Твери Владлена-Ясеня Лазо на пляже Банг-Тао.
«Как превратить Тверь в мировой культурный центр?» – обсудили эксперты на форуме
26 января в Твери состоялся форум общественных экспертов, посвященный перспективам развития Тверской области.
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Пьянство - необъявленная война для российской нации...
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