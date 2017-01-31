Водителям следует опасаться ядовитой «незамерзайки», сделанной якобы в Калязине В Управление Роспотребнадзора по Тверской области поступила информация о реализации в Красноярском крае стеклоомывающей жидкости «Winter Way» производства ООО «ЭлинарПрод» (г. Москва), которая не отвечает нормативным требованиям по содержанию метанола. Подробнее...

На сцене Тверского ТЮЗа проходит дипломный спектакль «Преступление и наказание» В Театре юного зрителя в Твери прошла премьера дипломного спектакля актерского курса заслуженного артиста России Александра Романова. Подробнее...

Выставка глиняной игрушки 1 февраля в Детском музейном центре Тверского государственного объединенного музея открылась выставка «Глиняная игрушка в собрании Тверского музея». Подробнее...

В Твери планируют создать приют для животных на базе сельхозакадемии Это решение было принято на заседании постоянного комитета Тверской городской думы по социальной политике. Подробнее...

Тверская цирковая акробатка получила приз в Монте-Карло Акробатическая группа, в которой выступает тверская студентка, завоевала приз на фестивале циркового искусства в Монте-Карло. Подробнее...

В Твери появится музей спорта В Твери создадут музей, посвященный истории развития физической культуры и спорта Верхневолжья. Подробнее...

Теперь есть где готовиться к сдаче нормативов ГТО 28 января на территории лыжной базы муниципальной ДЮСШ «Тверь» у станции Чуприяновка Калининского района состоялось торжественное открытие спортивной площадки для общефизической подготовки. Подробнее...

«Тверских инвалидов лишают льгот» К чему привело изменение порядка оплаты ОДН Подробнее...

Завод сына Федора Бондарчука в Тверской области задолжал работникам 253 тысячи рублей Торопецкий завод ОАО «Метапласт», принадлежащий Сергею Бондарчуку, сыну известного кинорежиссера, не только задолжал 6,4 млн рублей ОП «ТверьАтомЭнергоСбыт», но и также своим собственным сотрудникам 253 тысячи. Подробнее...

В Рамешковском районе проводится проверка по факту развращения московской школьницы 23 января из федеральных СМИ стало известно, что на протяжении долгого времени учитель и директор одной из элитных школ, расположенной на юго-западе Москвы, вывозили учащихся в детские лагеря, где совершали в отношении детей действия сексуального характера. Подробнее...

В Твери затопило библиотеку им. А.М. Горького Причиной затопления послужила коммунальная авария, произошедшая 22 января, как раз в период студенческой сессии. Подробнее...

Экс-министр здравоохранения Елена Жидкова получила компенсацию в 300 тысяч рублей Заволжский районный суд Твери удовлетворил частично иск о компенсации морального вреда из-за «незаконного уголовного преследования» Елене Жидковой, экс-министру здравоохранения Тверской области. Подробнее...

Газовая блокада В Твери без предупреждения отрезали газ в нескольких домах Подробнее...