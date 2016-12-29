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Слухи

…после публикации в «Караване» статьи «Именем губернатора» областная власть и органы прокурорского надзора предприняли смелую попытку навести в Торжке порядок. Отменено решение о проведении конкурса на должность главы города, которое сам глава назначил на 28 декабря. 19 декабря «униженный и оскорбленный» глава Торжка Анатолий Рубайло подал в отставку, подписав соответствующее распоряжение. Однако уже 23 декабря Рубайло перестает хандрить и издает распоряжение о назначении себя исполняющим обязанности главы города. При этом он вновь ссылается на губернатора – на заседании думы Рубайло публично заявил, что продолжать работать его попросили губернатор и прокурор… Формально в Торжке наступило безвластье. Оно продлится минимум до марта будущего года, когда пройдет конкурс и станет известно имя нового главы. «Караван» искренне надеется, что это имя тоже будет новым.

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Тема номера

С Годом Петуха!

Что ждет Тверскую область в 2017-м

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Новости
31.12.2016 15:33

Назначен заместитель Председателя Правительства Тверской области

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30.12.2016 18:56

Мото-Дед Мороз проедет по Твери на своем новогоднем байке

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30.12.2016 16:40

В новогодние праздники ГИБДД будет ловить пьяных водителей

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30.12.2016 15:28

Тверитянам советуют, как защититься от гриппа

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30.12.2016 14:52

Школьник из Твери победил на форуме «Будущие интеллектуальные лидеры России»

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30.12.2016 14:45

Главным врачом Детской областной больницы стала Анна Зайцева

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30.12.2016 14:21

Под Тверью прошла масштабная лыжная гонка

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30.12.2016 13:51

В Твери проводят проверку по факту падения куска штукатурки на 83-летнюю женщину, ветерана ВОВ

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30.12.2016 13:39

Стоимость «Оливье» в Тверской области за год выросла на 2%

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30.12.2016 13:13

В Нелидово на пожаре погиб 29-летний мужчина

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30.12.2016 13:05

В Тверской области полиция проверит магазины, торгующие пиротехникой

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30.12.2016 12:35

В Старицком районе пропала студентка

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30.12.2016 12:23

Водители могут сообщать о проблемных ситуациях на дорогах Тверской области в праздничные дни

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29.12.2016 23:12

Посягнул на святое. Полицейские поймали похитителя, укравшего в Тверской области иконы 18 века

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29.12.2016 18:00

1 января в Твери устроят «Забег обещаний»

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29.12.2016 17:14

В Твери уволился главврач Детской областной больницы

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29.12.2016 16:57

Тверитянки будут защищать честь города в турнире по мини-футболу

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29.12.2016 16:42

В Твери изменится расписание некоторых электричек и поездов

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29.12.2016 15:53

Какие товары в 2017 году возрастут по цене для тверитян?

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29.12.2016 15:49

Школьники из Тверской области побывали на главной ёлке России

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Обзор газеты Номер 51 (1081) за 28.12.2016

Кто из тверских спортсменов поедет на Игры-2018?

Олимпийский комитет России утвердил список спортсменов-кандидатов в олимпийскую сборную для подготовки к зимним Олимпийским играм 2018 г. в Пхенчане (Южная Корея).

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Среди погибших на Ту-154 – артист из Твери

Ночью 25 декабря потерпел крушение самолет Минобороны РФ Ту-154, на борту которого находились артисты Ансамбля имени Александрова, исполнительный директор фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, журналисты федеральных каналов – 84 пассажира и 8 членов экипажа. Самолет направлялся в Сирию с гуманитарной миссией.

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Куда вы удалились?

Чем теперь занимаются бывшие политические деятели Тверской области

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Слухи

…после публикации в «Караване» статьи «Именем губернатора» областная власть и органы прокурорского надзора предприняли смелую попытку навести в Торжке порядок. Отменено решение о проведении конкурса на должность главы города, которое сам глава назначил на 28 декабря. 19 декабря «униженный и оскорбленный» глава Торжка Анатолий Рубайло подал в отставку, подписав соответствующее распоряжение. Однако уже 23 декабря Рубайло перестает хандрить и издает распоряжение о назначении себя исполняющим обязанности главы города. При этом он вновь ссылается на губернатора – на заседании думы Рубайло публично заявил, что продолжать работать его попросили губернатор и прокурор… Формально в Торжке наступило безвластье. Оно продлится минимум до марта будущего года, когда пройдет конкурс и станет известно имя нового главы. «Караван» искренне надеется, что это имя тоже будет новым.

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Электронная версия газеты

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Святитель против опричнины

Кто важней в Тверской области: Христос или очередной начальник?

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Возле мечети в Твери дежурил ОМОН

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Дороги убивает коррупция

Как из Тверской области выкачивают миллиарды на фиктивный ремонт

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Конаковские борцы получили награды от олимпийской чемпионки

В Санкт-Петербурге прошел традиционный Всероссийский новогодний турнир по вольной борьбе среди юношей и девушек.

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Карнавал животных

В тверском цирке стартовало новогоднее шоу Гии Эрадзе «Баронеты»

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Благодарность

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Как придумать изобретение и найти инвестора. Вышел сборник «Юные техники и изобретатели»

22 декабря вышел в свет 3-й сборник «Юные техники и изобретатели», подготовленный редакцией издательского дома «УМПРО» (еженедельник «Караван», журналы «Умное производство», «Бизнес-Территория»).

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Хлебнуть боярышника

Тверские эксперты – о вреде и пользе спиртосодержащих жидкостей

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Полицейские, оставившие человека в опасности, заплатят 30 тысяч рублей

Такое решение суда было принято в отношении двух сотрудников полиции, оставивших квартиру в тот момент, когда там убивали женщину.

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Тверская хоккеистка выступит за сборную России

7 – 10 января 2017 года в Чехии пройдет чемпионат мира по хоккею с шайбой среди женских сборных (до 18 лет).

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Коротко

Наталья Непряева домчалась до бронзы.

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«Не люблю навязывать себя миру»

Святослав Михня – о стихах, футболе и жизни

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Все материалы номера

Новость дня

Новогодний график доставки пенсий в Тверской области

«Караван+Я» публикует графики доставки пенсий и других социальных выплат на январь 2017 года отделениями почтовой связи, со ссылкой на Отделение ПФР по Тверской области

 

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Климов TВ

Алкоголизм и нация (2 части)

Пьянство - необъявленная война для российской нации...

Социум
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ТРОЯ.Русский след

Новый фильм Геннадия Климова открывает завесу тайны над историей древней Трои...

Исторические программы
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Адрес редакции: 170100, г. Тверь, б-р Радищева, 37, оф. 5
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Тел./факс (4822) 63-13-32    e-mail: karavan@idtk.ru
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