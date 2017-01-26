Свободная газета
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Слухи

…заместитель губернатора Тверской области Александр Меньшиков, курирующий вопросы экономики, уходит на работу в Министерство финансов Российской Федерации. По слухам, сменить его может известный тверской предприниматель Павел Парамонов.

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Тема номера

Козья ферма под Старицей

Максим Ларин, руководитель холдинга «Афанасий», на козьей ферме

Регион обеспечат вкусным и полезным молоком

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Новости
29.01.2017 14:16

Ушла из жизни вдова Владимира Зельдина

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29.01.2017 13:46

В Таиланде обнаружено тело баяниста, игравшего в группе тверского шансонье Михаила Круга

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28.01.2017 19:44

Сегодня и завтра 78 домов в Твери останутся без тепла и горячей воды

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28.01.2017 16:45

Житель Тверской области, пропавший 2 месяца назад,найден

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27.01.2017 19:10

В Твери мальчику с редким заболеванием требуется финансовая помощь

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27.01.2017 18:04

В Твери мужчина украл в магазине шуб на 1 млн рублей

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27.01.2017 17:18

В Тверской области выбрали нового председателем Совета ректоров региона

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27.01.2017 17:16

Старт нового сериала от Marvel покажут на экранах кинотеатров в Твери

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27.01.2017 16:26

В Тверской области за 2016 год в 167 семьях родились двойни, а в двух - тройняшки

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27.01.2017 15:12

Жители Твери смогут посетить ремесленную ярмарку

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27.01.2017 14:57

3-летней девочке из Тверской области необходима помощь

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27.01.2017 13:33

В Тверской области стало меньше свадеб, но больше разводов

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27.01.2017 13:15

С февраля 2017 года ОП «ТверьАтомЭнергоСбыт» вводит новую форму квитанции за электроэнергию

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27.01.2017 13:10

Тверской областной суд может переехать в здание универмага «Тверь» уже в следующем году

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27.01.2017 12:44

В Ржеве пожарные спасли троих человек из горящей квартиры

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27.01.2017 12:34

В Твери и Калининском районе пройдут плановые отключения света

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27.01.2017 12:17

Жители Ржева регистрируют инициативную группу, добивающуюся возврата прямых выборов

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27.01.2017 12:03

Тверскому поэту Евгению Сигареву установят мемориальную доску

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27.01.2017 03:04

В Твери планируют создать приют для животных на базе сельхозакадемии

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26.01.2017 22:36

Замминистра экономического развития Тверской области задержан по подозрению в получении взятки?

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Обзор газеты Номер 03 (1084) за 25.01.2017

Легкоатлеты из Твери и Старицы успешно выступили в Смоленске

В Смоленске завершились чемпионат и первенство ЦФО по легкой атлетике в помещении.

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УФАС выясняет, оскорбляет ли тверская реклама образ Родины-матери

В Твери рекламщиков подозревают в том, что они оскорбляют образ Родины-матери. УФАС даже проводит среди жителей Твери социологический опрос на эту тему.

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«В Андреаполе жить еще терпимо»

В прошлом номере «Караван+Я» начал серию публикаций о районах Тверской области. Первая публикация была посвящена Жарковскому району, на этот раз мы бы хотели рассказать читателям о том, чем живет Андреапольский район.

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Алексей Олейник вошел в историю UFC приемом «Иезекииль» и получил приглашение в Завидово

Известный боец ММА Алексей Олейник одержал уверенную победу на турнире UFC в штате Аризона США. Соперником российского бойца был представитель Чехии Виктор Пешта. Алексей Олейник в очередной раз подтвердил свое бойцовское прозвище «Удав», проведя удушающий прием, которым заставил соперника сдаться.

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Мототурист из Удомли проводит фотовыставку «Я сам это видел…»

До 5 февраля в Лекционном зале Тверского городского музейно-выставочного центра будет работать фотовыставка «Я сам это видел…» мототуриста из Удомли Анатолия Чернявского.

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Мигранты в поселке Элеватор производили нелегальный алкоголь

19 января в поселке Элеватор, на окраине Твери, сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции вместе со следователями «навестили» нелегальный цех по производству алкогольной продукции.

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Острова невезения

Несколько островов в Конаковском районе продали в частные руки

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Электронная версия газеты

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В Кимрах собака помогла поймать воров

В дежурную часть МО МВД России «Кимрский» поступило заявление о краже от 45-летней владелицы одного из местных кафе. Предпринимательница рассказала полицейским, что, пока заведение было закрыто, неизвестные взломали навесной замок на входной двери и тайно похитили из бара алкоголь и продукты питания. Ущерб оставил около 3 000 рублей.

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Прокуратура оштрафовала зоовыставку с замученным львенком на… 3000 рублей

«Караван» сообщал, что жителям Твери в новогодние каникулы предлагали сфотографироваться с львенком. Животное выглядело подозрительно спокойным – предположительно, зверя накачали транквилизаторами. Более того, некоторые жители заметили на львенке следы побоев.

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Вторая жизнь пластика

Павел Чуровой – о раздельном сборе отходов в Твери

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Платежи за ОДН перешли в расходы на содержание дома

С 1 января этого года на федеральном уровне вступили в силу новые правила расчетов в сфере ЖКХ. Из квитанций за коммунальные услуги убрали строку «Общедомовые нужды».

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В дорогом роме, которым отравились женщины в Твери, нашли метанол

13 января две 28-летние женщины употребляли алкогольную продукцию с этикетками «Джек Дэниэлс» и «Бакарди». После употребления алкоголя на следующий день женщины поступили в медицинское учреждение, где 15 января 2017 года одна из них скончалась.

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На новой развязке на М-10 установлен указатель с опечаткой

На открытой в декабре на трассе М-10 развязке установили указатель с опечаткой. Санкт-Петербург на ней стал «С.-Петерсбургом».

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Сладкая жизнь

В сети супермаркетов «Тележка» открылся кондитерский цех

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Благодарность

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Первую в новом году игру «Волга» сыграет 9 апреля

ПФЛ утвердила изменения в календаре первенства второго дивизиона на апрель – тверская «Волга» проведет первый матч 9 апреля во Владимире с местным «Торпедо».

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Новость дня

«Как превратить Тверь в мировой культурный центр?» – обсудили эксперты на форуме

26 января в Твери состоялся форум общественных экспертов, посвященный перспективам развития Тверской области.

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Климов TВ

Алкоголизм и нация (2 части)

Пьянство - необъявленная война для российской нации...

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Новый фильм Геннадия Климова открывает завесу тайны над историей древней Трои...

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Караван - Свободная газета для мыслящих людей.
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