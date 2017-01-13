Зампредседателя Тверской городской думы Андрей Петров сложил с себя полномочия Комитет по местному самоуправлению и регламенту на заседании рассмотрел и удовлетворил обращение Андрея Петрова с просьбой о сложении депутатских полномочий. Подробнее...

Поэт и чиновники Два года инициативная группа сплошь из деятелей культуры и искусств бьется головой о стену, чтобы повесить мемориальную доску в честь ушедшего тверского поэта Евгения Сигарева. Когда сталкиваешься со случаями, подобными этому, никакой другой жанр, кроме фельетона, неуместен. Помимо фельетона, эта тема письма президенту России Владимиру Путину, которое будет отправлено на этой неделе. Подробнее...

Тверь покажет свои «Козлоредкости» 12 января в 15.00 в тверском Музее козла открывается необычная выставка – вызов «Козлоредкости». Подробнее...

Слухи …«Единая Россия» пытается протолкнуть через Законодательное собрание Тверской области предложение сделать муниципальные выборы 100% одномандатными. Остальные партии категорически против – одномандатники потом примыкают к «Единой России», и получается, что КПРФ, «Справедливая Россия» и ЛДПР не получат в местных собраниях депутатов ни одного места. Подробнее...

Телевизор за 369 990 рублей купит правительство Тверской области Согласно сайту госзакупок, требования к телевизору следующие: ширина, мм – не более 2030; высота, мм – не более 1085; глубина, мм – не более 111. Подробнее...

…а юниоры – в автокроссе В декабре на учебном полигоне на Старицком шоссе прошли соревнования по автокроссу в дисциплинах «Д2 юниор», «Д2 классика» и «Супер 1600». Подробнее...

В Твери замучили львенка? В одном из торговых центров Твери посетителям предлагали сфотографироваться с львенком за 300 рублей. Многие родители с детьми с удовольствием соглашались, несмотря на то что зверь выглядел подозрительно спокойным. Подробнее...

В Волочке подожгли машину в Новый год Житель Вышнего Волочка в состоянии алкогольного опьянения совершил поджог автомобиля из хулиганских побуждений. Подробнее...

От Донбасса до новогодней елки В Твери прошел благотворительный утренник для детей Подробнее...

В детской областной больнице сменился главврач Ходили слухи, что в последнее время детскую больницу одна за другой одолевали проверки, увенчавшиеся увольнением Ивана Бармина по собственному желанию. Подробнее...

Тверские перевозчики обсудили перспективы развития транспортной отрасли На площадке некоммерческого партнерства «Тверской автотранспортный союз» (НП «ТАС») прошла встреча областных пассажирских перевозчиков, представителей региональной власти и контрольно-надзорных органов. В ходе совещания речь шла об итогах работы за прошедший период и перспективах развития в предстоящем году. Подробнее...

Проходит конкурс на создание гимна Лихославльского района По инициативе администрации Лихославльского района объявлен открытый конкурс на создание гимна района. Подробнее...

Умер актер Тверского театра драмы Дмитрий Новоселов Дмитрий Новоселов в 2009 году окончил тверской курс Высшего театрального училища им. М.С. Щепкина при Государственном академическом Малом театре России. Подробнее...

Пожарные из Оленино спасли цирковых медведей В понедельник, 9 января, на 291-м км трассы М-9 сломался автомобиль «Газель», в котором перевозили цирковых медведей. Водитель, его жена и дочь, которые отвечали за перевоз животных, не могли справиться с ситуацией – звери замерзали, хотя мужчина разжег костер на обочине трассы. Подробнее...