|
Слухи
…заместитель губернатора Тверской области Александр Меньшиков, курирующий вопросы экономики, уходит на работу в Министерство финансов Российской Федерации. По слухам, сменить его может известный тверской предприниматель Павел Парамонов.
Тема номера
Козья ферма под Старицей
Регион обеспечат вкусным и полезным молоком
26.01.2017 15:40
В Правительстве Тверской области обсудили вопросы платежной дисциплины потребителей электроэнергии
26.01.2017 15:34
На выходных в Тверскую область придет потепление
26.01.2017 14:48
В Твери пройдет «Стихобаттл»
26.01.2017 14:16
Некоторые районы Твери останутся на несколько часов без воды
26.01.2017 13:49
В колонии под Тверью создают церковный хор
26.01.2017 13:32
В Тверской области продают «незамерзайку» с повышенным содержанием метанола
26.01.2017 13:10
Жительница Твери Наталья Балашова участвует в конкурсе красоты «Королева Рунета»
26.01.2017 12:30
На должность начальника ГИБДД по Тверской области назначен Денис Черных
26.01.2017 12:08
Тверской спортсмен Граф Меликов завоевал золото на Всероссийских соревнованиях по дзюдо
25.01.2017 17:40
Тверьэнерго подвел итоги программы энергосбережения и повышения энергоэффективности за 2016 год
25.01.2017 16:51
В Твери жителям рассылают поддельные извещения о необходимости проведения метрологической поверки счетчиков воды
25.01.2017 16:03
В Тверской области завод ОАО «Метапласт» задолжал сотрудникам 253 тысячи рублей
25.01.2017 15:06
На сцене Тверского ТЮЗа проходит дипломный спектакль «Преступление и наказание»
25.01.2017 14:42
И вновь в микрорайоне «Южный» в Твери перебои с отоплением
25.01.2017 14:11
В Твери маршрутка «догнала» автобус
25.01.2017 12:48
«ТверьАтомЭнергоСбыт» усиливает взаимодействие с клиентами через социальные сети
25.01.2017 12:16
В Тверской области заболеваемость гриппом и ОРВИ снижается
25.01.2017 12:05
Судебные приставы приостановили деятельность предприятия по размещению отходов в Лихославльском районе
25.01.2017 12:02
Сегодня студенты могут бесплатно посетить Тверской императорский дворец
24.01.2017 17:50
Следователи проводят проверку по факту развращения московской школьницы в Рамешковском районе
Приглашаем на общественные слушания тверского будущего
26 января тверское отделение Петровской академии наук и искусств, тверское отделение Союза архитекторов России, газета «Караван+Я» и журнал «Бизнес-территория» проводят общественные слушания гражданских инициатив по восстановлению и развитию исторических основ города Твери. Приглашаются все желающие в Музейно-выставочный центр им. Лизы Чайкиной (Тверь, ул. Салтыкова-Щедрина, 16), с 11:00 до 17:00.
Конкуренты по бетону
Кто добивается закрытия перспективного тверского предприятия
«Водичка теплая сегодня»
По традиции в ночь с 18 на 19 января в Твери начались крещенские купания. На лютые морозы под минус 30 зима растратилась еще в начале января, поэтому на Крещение ожидалось всего минус 3-5 градусов. В этот раз в Твери освещали две купели: «стандартную» у Речного вокзала и новую – напротив ресторана «Викинг», которая работала всего с 24:00 до 2 ночи.
Ушел из жизни Мечислав Секержицкий
Мечислав Антонович Секержицкий – заслуженный строитель РФ, академик и вице-президент Международной академии системных исследований (МАСИ), глава Тверского центра МАСИ, доктор технических наук, профессор.
Сладкая жизнь
В сети супермаркетов «Тележка» открылся кондитерский цех
Острова невезения
Несколько островов в Конаковском районе продали в частные руки
Тверские конькобежцы разыграли призы олимпийского чемпиона
В Твери прошло первенство области по скоростному бегу на коньках на призы олимпийского чемпиона Юрия Михайлова.
В дорогом роме, которым отравились женщины в Твери, нашли метанол
13 января две 28-летние женщины употребляли алкогольную продукцию с этикетками «Джек Дэниэлс» и «Бакарди». После употребления алкоголя на следующий день женщины поступили в медицинское учреждение, где 15 января 2017 года одна из них скончалась.
Сотрудник ДПС погиб в ДТП на дороге Тверь – Ржев
18 января около 15:00 на 56-м километре автодороги Тверь – Ржев в результате ДТП погиб инспектор ДПС.
С небес на землю
Мировая и региональная политика: громкие речи и уголовные дела
Тверских коллекторов ставят в рамки закона
С 1 января 2017 года деятельность коллекторских агентств находится под жестким контролем судебных приставов. Те организации, которые не подали необходимые документы в Федеральную службу судебных приставов и не были включены в реестр, находятся вне закона. УФССП России по Тверской области рассказало о нововведениях на брифинге.
Фабрика по производству витязей
Репортаж из военно-исторического клуба «Дружина»
Слухи
…заместитель губернатора Тверской области Александр Меньшиков, курирующий вопросы экономики, уходит на работу в Министерство финансов Российской Федерации. По слухам, сменить его может известный тверской предприниматель Павел Парамонов.
Открытый показ фильма «Немцов» пройдет в Твери 31 января
В мероприятии примет участие создатель фильма, известный журналист и политический деятель Владимир Кара-Мурза (младший).
В Кимрах собака помогла поймать воров
В дежурную часть МО МВД России «Кимрский» поступило заявление о краже от 45-летней владелицы одного из местных кафе. Предпринимательница рассказала полицейским, что, пока заведение было закрыто, неизвестные взломали навесной замок на входной двери и тайно похитили из бара алкоголь и продукты питания. Ущерб оставил около 3 000 рублей.
Скелеты на итальянской ферме. Как содержатся лошади на крупном туристическом объекте Тверской области
Многие в нашей области знают, что в деревне Медное под Тверью располагается итальянская сырная ферма La Fattoria Little Italy. Здесь гости могут не только оценить местную продукцию, но и посетить мастер-классы, прогуляться по ферме, переночевать и… покататься на лошадях. Но недавно в социальных сетях стала появляться информация о плохом содержании этих животных на ферме, большому количеству смертей среди них, а также о безразличии хозяев. Все это подтверждают видео и фотографии, сделанные работниками в одной из групп Вконтакте. Но если зайти на сайт La Fattoria Little Italy, то картинка совсем иная - ухоженные, упитанные, довольные жизнью лошади. Полное противоречие.
Алкоголизм и нация (2 части)
Пьянство - необъявленная война для российской нации...
Социум
ТРОЯ.Русский след
Новый фильм Геннадия Климова открывает завесу тайны над историей древней Трои...
Исторические программы
Опрос
На данный момент актуальных опросов нет.