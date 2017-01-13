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Слухи

…«Единая Россия» пытается протолкнуть через Законодательное собрание Тверской области предложение сделать муниципальные выборы 100% одномандатными. Остальные партии категорически против – одномандатники потом примыкают к «Единой России», и получается, что КПРФ, «Справедливая Россия» и ЛДПР не получат в местных собраниях депутатов ни одного места.

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Тема номера

Опять минус 35

Почему прорывы теплотрассы стали новогодней традицией

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Новости
16.01.2017 18:10

В Тверской области создадут единую «горячую линию» по вопросам здравоохранения

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16.01.2017 17:52

В Твери пройдет международная встреча по безопасности

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16.01.2017 17:38

В Твери снизилась цена на вторичное жилье

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16.01.2017 17:03

Тверской велосипедист планирует проехать 3800 километров вдоль Волги

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16.01.2017 15:49

В России реализуют программу по привлечению учителей в школы

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16.01.2017 15:25

75-летие со дня освобождения Осташковского и Андреапольского районов от немецко-фашистских захватчиков

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16.01.2017 15:07

Тверской спортсмен Дмитрий Никифоров завоевал серебро Первенства ЦФО по конькобежному спорту

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16.01.2017 14:35

Сменился руководитель пресс-службы ЗС Тверской области

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16.01.2017 13:25

Стоимость патента для мигрантов в Тверской области увеличилась

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16.01.2017 12:37

В Твери за возврат пропавшей собаки объявили вознаграждение в 50 тысяч рублей

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16.01.2017 12:25

В Твери в Императорском дворце покажут моноспектакль

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15.01.2017 22:09

В Тверской области ребенок застрял в ледяной расщелине

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15.01.2017 15:19

Врачи пытаются спасти мужчину, который чуть не умер от холода на трассе под Торжком в Тверской области

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15.01.2017 14:07

Погода в Тверском регионе ухудшится

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15.01.2017 13:39

В Тверской области машина столкнулась с товарным поездом

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13.01.2017 21:50

Электрички, следующие из Москвы в Тверь, могут задержаться

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13.01.2017 18:33

Дороги в Тверской области будут строиться из инновационного материала?

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13.01.2017 17:53

Похороны тверитянина Александа Штуко, разбившегося при падении самолета Ту-154, состоятся 16 января

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13.01.2017 17:37

Тверская спортсменка Анастасия Добромыслова в полуфинале чемпионата мира по дартсу

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13.01.2017 17:09

В Тверской области разыскивают Елену Фомину

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Обзор газеты Номер 01 (1082) за 11.01.2017

Зампредседателя Тверской городской думы Андрей Петров сложил с себя полномочия

Комитет по местному самоуправлению и регламенту на заседании рассмотрел и удовлетворил обращение Андрея Петрова с просьбой о сложении депутатских полномочий.

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Мам, в милицию не забрали!

Корреспондент «Каравана» побывал на матче ТХК в Воронеже

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Поэт и чиновники

Два года инициативная группа сплошь из деятелей культуры и искусств бьется головой о стену, чтобы повесить мемориальную доску в честь ушедшего тверского поэта Евгения Сигарева. Когда сталкиваешься со случаями, подобными этому, никакой другой жанр, кроме фельетона, неуместен. Помимо фельетона, эта тема письма президенту России Владимиру Путину, которое будет отправлено на этой неделе.

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Тверь покажет свои «Козлоредкости»

12 января в 15.00 в тверском Музее козла открывается необычная выставка – вызов «Козлоредкости».

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На этой неделе дни рождения отмечают

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Слухи

…«Единая Россия» пытается протолкнуть через Законодательное собрание Тверской области предложение сделать муниципальные выборы 100% одномандатными. Остальные партии категорически против – одномандатники потом примыкают к «Единой России», и получается, что КПРФ, «Справедливая Россия» и ЛДПР не получат в местных собраниях депутатов ни одного места.

Подробнее...

Телевизор за 369 990 рублей купит правительство Тверской области

Согласно сайту госзакупок, требования к телевизору следующие: ширина, мм – не более 2030; высота, мм – не более 1085; глубина, мм – не более 111.

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…а юниоры – в автокроссе

В декабре на учебном полигоне на Старицком шоссе прошли соревнования по автокроссу в дисциплинах «Д2 юниор», «Д2 классика» и «Супер 1600».

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В Твери замучили львенка?

В одном из торговых центров Твери посетителям предлагали сфотографироваться с львенком за 300 рублей. Многие родители с детьми с удовольствием соглашались, несмотря на то что зверь выглядел подозрительно спокойным.

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В Волочке подожгли машину в Новый год

Житель Вышнего Волочка в состоянии алкогольного опьянения совершил поджог автомобиля из хулиганских побуждений.

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От Донбасса до новогодней елки

В Твери прошел благотворительный утренник для детей

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В детской областной больнице сменился главврач

Ходили слухи, что в последнее время детскую больницу одна за другой одолевали проверки, увенчавшиеся увольнением Ивана Бармина по собственному желанию.

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Тверские перевозчики обсудили перспективы развития транспортной отрасли

На площадке некоммерческого партнерства «Тверской автотранспортный союз» (НП «ТАС») прошла встреча областных пассажирских перевозчиков, представителей региональной власти и контрольно-надзорных органов. В ходе совещания речь шла об итогах работы за прошедший период и перспективах развития в предстоящем году.

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Проходит конкурс на создание гимна Лихославльского района

По инициативе администрации Лихославльского района объявлен открытый конкурс на создание гимна района.

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Умер актер Тверского театра драмы Дмитрий Новоселов

Дмитрий Новоселов в 2009 году окончил тверской курс Высшего театрального училища им. М.С. Щепкина при Государственном академическом Малом театре России.

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Пожарные из Оленино спасли цирковых медведей

В понедельник, 9 января, на 291-м км трассы М-9 сломался автомобиль «Газель», в котором перевозили цирковых медведей. Водитель, его жена и дочь, которые отвечали за перевоз животных, не могли справиться с ситуацией – звери замерзали, хотя мужчина разжег костер на обочине трассы.

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Ветераны состязались в теннисе…

В Твери с 4 по 8 января прошел Всероссийский турнир по теннису среди ветеранов «Встреча друзей».

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Все материалы номера

Новость дня

От «эксперта» до «распила». Тверская налоговая нарушает антикоррупционный закон?

В октябре на базе холдинга «Афанасий» прошел круглый стол, где открыто заявлялось о противоречиях между бизнесом и представителями государственных органов. Поводом послужило предписание Тверской налоговой инспекции, чтобы одна из структур холдинга, ООО «НикитиН», выплатила более 20 млн рублей налогов за трех своих контрагентов – недобросовестных перевозчиков, не полностью заплативших НДС. История, в общем-то, абсурдная и даже циничная – это отмечали все участники круглого стола. И вот на днях тема получила свое развитие – у редакции «Каравана» появились сведения, позволяющие предположить, что УФНС по Тверской области и налоговая N№10 нарушают закон о налогах и сборах и антикоррупционное законодательство.

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Климов TВ

Алкоголизм и нация (2 части)

Пьянство - необъявленная война для российской нации...

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Новый фильм Геннадия Климова открывает завесу тайны над историей древней Трои...

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Караван - Свободная газета для мыслящих людей.
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