Легкоатлеты из Твери и Старицы успешно выступили в Смоленске В Смоленске завершились чемпионат и первенство ЦФО по легкой атлетике в помещении. Подробнее...

УФАС выясняет, оскорбляет ли тверская реклама образ Родины-матери В Твери рекламщиков подозревают в том, что они оскорбляют образ Родины-матери. УФАС даже проводит среди жителей Твери социологический опрос на эту тему. Подробнее...

«В Андреаполе жить еще терпимо» В прошлом номере «Караван+Я» начал серию публикаций о районах Тверской области. Первая публикация была посвящена Жарковскому району, на этот раз мы бы хотели рассказать читателям о том, чем живет Андреапольский район. Подробнее...

Алексей Олейник вошел в историю UFC приемом «Иезекииль» и получил приглашение в Завидово Известный боец ММА Алексей Олейник одержал уверенную победу на турнире UFC в штате Аризона США. Соперником российского бойца был представитель Чехии Виктор Пешта. Алексей Олейник в очередной раз подтвердил свое бойцовское прозвище «Удав», проведя удушающий прием, которым заставил соперника сдаться. Подробнее...

Мототурист из Удомли проводит фотовыставку «Я сам это видел…» До 5 февраля в Лекционном зале Тверского городского музейно-выставочного центра будет работать фотовыставка «Я сам это видел…» мототуриста из Удомли Анатолия Чернявского. Подробнее...

Мигранты в поселке Элеватор производили нелегальный алкоголь 19 января в поселке Элеватор, на окраине Твери, сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции вместе со следователями «навестили» нелегальный цех по производству алкогольной продукции. Подробнее...

Острова невезения Несколько островов в Конаковском районе продали в частные руки Подробнее...

В Кимрах собака помогла поймать воров В дежурную часть МО МВД России «Кимрский» поступило заявление о краже от 45-летней владелицы одного из местных кафе. Предпринимательница рассказала полицейским, что, пока заведение было закрыто, неизвестные взломали навесной замок на входной двери и тайно похитили из бара алкоголь и продукты питания. Ущерб оставил около 3 000 рублей. Подробнее...

Прокуратура оштрафовала зоовыставку с замученным львенком на… 3000 рублей «Караван» сообщал, что жителям Твери в новогодние каникулы предлагали сфотографироваться с львенком. Животное выглядело подозрительно спокойным – предположительно, зверя накачали транквилизаторами. Более того, некоторые жители заметили на львенке следы побоев. Подробнее...

Вторая жизнь пластика Павел Чуровой – о раздельном сборе отходов в Твери Подробнее...

Платежи за ОДН перешли в расходы на содержание дома С 1 января этого года на федеральном уровне вступили в силу новые правила расчетов в сфере ЖКХ. Из квитанций за коммунальные услуги убрали строку «Общедомовые нужды». Подробнее...

В дорогом роме, которым отравились женщины в Твери, нашли метанол 13 января две 28-летние женщины употребляли алкогольную продукцию с этикетками «Джек Дэниэлс» и «Бакарди». После употребления алкоголя на следующий день женщины поступили в медицинское учреждение, где 15 января 2017 года одна из них скончалась. Подробнее...

На новой развязке на М-10 установлен указатель с опечаткой На открытой в декабре на трассе М-10 развязке установили указатель с опечаткой. Санкт-Петербург на ней стал «С.-Петерсбургом». Подробнее...

Сладкая жизнь В сети супермаркетов «Тележка» открылся кондитерский цех Подробнее...